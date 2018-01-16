العثور على جثث 3 عسكريين روس بحلب قُتلوا في ظروف غامضة

ناشطون يتحدثون عن تعرضهم لعملية تصفية على يد مليشيات إيرانية

أكد ناشطون العثور على جثث ثلاثة عسكريين روس، يوم الجمعة في حي طريق الباب بمدينة حلب، كانوا قد قُتلوا في ظروف غامضة.

وبحسب قناة "أورينت نيوز" السورية أوضح الناشطون أن قوات "الأسد" عثرت على ثلاث جثث لعناصر روس قرب دوار الحلوانية في حي طريق الباب بمدينة حلب، وسط عمليات دهم وتفتيش تشنها قوات "الأسد" في المنطقة.

وتضاربت الروايات حول ظروف مقتل العناصر الروس الثلاثة في حلب، حيث ذكر ناشطون أنهم قُتلوا نتيجة اشتباك مع مليشيا عراقية؛ بسبب خلافهم على المسروقات من منازل المدنيين في حلب، بينما تحدث آخرون عن "خلايا نائمة" للفصائل الثورية قامت بتنفيذ عملية الاغتيال.

وفي حين لم تُصدر وزارة الدفاع الروسية بياناً تُعقّب على الأنباء التي تحدثت عن مقتل الجنود الروس في مدينة حلب، رجح ناشطون أنّ الجنود الثلاثة هم من كتيبة "الشرطة العسكرية الروسية" التي نشرتها موسكو مؤخراً في حلب؛ من أجل ضمان الأمن في المناطق التي خضعت لسيطرة المليشيات الإيرانية.