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العثور على شال "مفقودة الرغيب" .. تعاني المسّ وخرجت بعد أداء العمرة

عمّها حكى لـ"سبق" تفاصيل اختفائها .. وفريق عون يشارك

تواصل الجهات الأمنية منذ يوم الثلاثاء بحثها عن فتاة تبلغ من العمر ١٨ عامًا فُقدت في مركز الرغيب بمحافظة الدلم، وتشارك بالبحث فرق تطوعية وإنقاذية بالطائرات والسيارات في مقدمتها فريق عون وغوث.

وطبقًا للتفاصيل التي رواها عمها لـ"سبق"، فإن الفتاة تعاني من مسٍّ وخرجت يوم الثلاثاء مع ذويها لمكة المكرمة لأداء العمرة والاغتسال بماء زمزم، وعند وصولهم هناك رفضت الدخول وأدخلوها بنقلها بعربة وأتموا جميعهم العمرة.

وأضاف: أثناء تأديتهم العمرة تكلم الجان على لسانها متوعدهم؛ لأنهم أدخلوها الحرم بالإكراه وبعد ذلك عادوا لمنزلهم في الصباح، وعند حوالي الساعة الـ ٨ في صباح نفس اليوم أخذت حقيبتها وخرجت دون علم ذويها وترتدي ثوبًا يحمل اللونين الأبيض والأسود، مناشدًا بالبحث عنها؛ لأن والديها يعيشان ظروفًا صعبة".

وفي سياقٍ متصل تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فتاة مفقودة في الرغيب في محافظة الدلم جنوب الرياض، فقررت لجنة إقرار المشاركات في الجمعية المشاركة والبحث عن المفقودة وتجاوب الأعضاء سريعًا؛ نظرًا لحرج الحالة ومساندة لأهل المفقودة وتداركًا للوقت.

وبدأ الأعضاء البحث عبر ٢٥ سيارة، وفي اليوم التالي شاركت ٩ سيارات وبلغت ذروة البحث هذا اليوم وساند ٣٩ عضوًا من جمعية عون البحث بشكل دقيق ومسح شامل للأماكن المتوقعة، وشمل البحث ترجل الأعضاء والبحث في المزارع والأماكن التي لا تصل إليها السيارات وعثروا على شال يعود للفتاة، وأكد ذوو المفقودة أنه يعود إليها؛ مما ضاعف الجهود ولا يزال البحث جاريًا عنها.

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العثور على شال "مفقودة الرغيب" .. تعاني المسّ وخرجت بعد أداء العمرة
سبق

تواصل الجهات الأمنية منذ يوم الثلاثاء بحثها عن فتاة تبلغ من العمر ١٨ عامًا فُقدت في مركز الرغيب بمحافظة الدلم، وتشارك بالبحث فرق تطوعية وإنقاذية بالطائرات والسيارات في مقدمتها فريق عون وغوث.

وطبقًا للتفاصيل التي رواها عمها لـ"سبق"، فإن الفتاة تعاني من مسٍّ وخرجت يوم الثلاثاء مع ذويها لمكة المكرمة لأداء العمرة والاغتسال بماء زمزم، وعند وصولهم هناك رفضت الدخول وأدخلوها بنقلها بعربة وأتموا جميعهم العمرة.

وأضاف: أثناء تأديتهم العمرة تكلم الجان على لسانها متوعدهم؛ لأنهم أدخلوها الحرم بالإكراه وبعد ذلك عادوا لمنزلهم في الصباح، وعند حوالي الساعة الـ ٨ في صباح نفس اليوم أخذت حقيبتها وخرجت دون علم ذويها وترتدي ثوبًا يحمل اللونين الأبيض والأسود، مناشدًا بالبحث عنها؛ لأن والديها يعيشان ظروفًا صعبة".

وفي سياقٍ متصل تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فتاة مفقودة في الرغيب في محافظة الدلم جنوب الرياض، فقررت لجنة إقرار المشاركات في الجمعية المشاركة والبحث عن المفقودة وتجاوب الأعضاء سريعًا؛ نظرًا لحرج الحالة ومساندة لأهل المفقودة وتداركًا للوقت.

وبدأ الأعضاء البحث عبر ٢٥ سيارة، وفي اليوم التالي شاركت ٩ سيارات وبلغت ذروة البحث هذا اليوم وساند ٣٩ عضوًا من جمعية عون البحث بشكل دقيق ومسح شامل للأماكن المتوقعة، وشمل البحث ترجل الأعضاء والبحث في المزارع والأماكن التي لا تصل إليها السيارات وعثروا على شال يعود للفتاة، وأكد ذوو المفقودة أنه يعود إليها؛ مما ضاعف الجهود ولا يزال البحث جاريًا عنها.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
09:47 PM

العثور على شال "مفقودة الرغيب" .. تعاني المسّ وخرجت بعد أداء العمرة

عمّها حكى لـ"سبق" تفاصيل اختفائها .. وفريق عون يشارك

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بدر العتيبي - الرياض
29
66,333

تواصل الجهات الأمنية منذ يوم الثلاثاء بحثها عن فتاة تبلغ من العمر ١٨ عامًا فُقدت في مركز الرغيب بمحافظة الدلم، وتشارك بالبحث فرق تطوعية وإنقاذية بالطائرات والسيارات في مقدمتها فريق عون وغوث.

وطبقًا للتفاصيل التي رواها عمها لـ"سبق"، فإن الفتاة تعاني من مسٍّ وخرجت يوم الثلاثاء مع ذويها لمكة المكرمة لأداء العمرة والاغتسال بماء زمزم، وعند وصولهم هناك رفضت الدخول وأدخلوها بنقلها بعربة وأتموا جميعهم العمرة.

وأضاف: أثناء تأديتهم العمرة تكلم الجان على لسانها متوعدهم؛ لأنهم أدخلوها الحرم بالإكراه وبعد ذلك عادوا لمنزلهم في الصباح، وعند حوالي الساعة الـ ٨ في صباح نفس اليوم أخذت حقيبتها وخرجت دون علم ذويها وترتدي ثوبًا يحمل اللونين الأبيض والأسود، مناشدًا بالبحث عنها؛ لأن والديها يعيشان ظروفًا صعبة".

وفي سياقٍ متصل تلقت جمعية عون للبحث والإنقاذ بلاغًا عن فتاة مفقودة في الرغيب في محافظة الدلم جنوب الرياض، فقررت لجنة إقرار المشاركات في الجمعية المشاركة والبحث عن المفقودة وتجاوب الأعضاء سريعًا؛ نظرًا لحرج الحالة ومساندة لأهل المفقودة وتداركًا للوقت.

وبدأ الأعضاء البحث عبر ٢٥ سيارة، وفي اليوم التالي شاركت ٩ سيارات وبلغت ذروة البحث هذا اليوم وساند ٣٩ عضوًا من جمعية عون البحث بشكل دقيق ومسح شامل للأماكن المتوقعة، وشمل البحث ترجل الأعضاء والبحث في المزارع والأماكن التي لا تصل إليها السيارات وعثروا على شال يعود للفتاة، وأكد ذوو المفقودة أنه يعود إليها؛ مما ضاعف الجهود ولا يزال البحث جاريًا عنها.

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