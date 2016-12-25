النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

العثور على صحفي متوفى داخل شقته بجدة والشرطة تباشر الحادثة

إجراءات الاستدلال ومعاينة الطبيب الشرعي أكدتا أن الوفاة طبيعية

عثرت الجهات الأمنية بشرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب متوفى داخل شقته بشمال جدة. وعمل "وهيب" بصحف عدة بينها الوطن والمدينة منذ سنوات.
 
 وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة ورده بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل منزله، وانتقل على إثر ذلك رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة.
 
وأضاف: ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية، وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
العثور على صحفي متوفى داخل شقته بجدة والشرطة تباشر الحادثة
سبق

عثرت الجهات الأمنية بشرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب متوفى داخل شقته بشمال جدة. وعمل "وهيب" بصحف عدة بينها الوطن والمدينة منذ سنوات.
 
 وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة ورده بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل منزله، وانتقل على إثر ذلك رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة.
 
وأضاف: ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية، وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.
 

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
09:52 PM
إجراءات الاستدلال ومعاينة الطبيب الشرعي أكدتا أن الوفاة طبيعية

العثور على صحفي متوفى داخل شقته بجدة والشرطة تباشر الحادثة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
14
41,847

عثرت الجهات الأمنية بشرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب متوفى داخل شقته بشمال جدة. وعمل "وهيب" بصحف عدة بينها الوطن والمدينة منذ سنوات.
 
 وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة ورده بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل منزله، وانتقل على إثر ذلك رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة.
 
وأضاف: ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية، وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.
 

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

91  مليار دولار

91  مليار دولار

25 ديسمبر
2,031
1 %

1 %

20 ديسمبر
3,073
1200

1200

17 ديسمبر
5,712
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
4,015

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة