العثور على صحفي متوفى داخل شقته بجدة والشرطة تباشر الحادثة

إجراءات الاستدلال ومعاينة الطبيب الشرعي أكدتا أن الوفاة طبيعية

عثرت الجهات الأمنية بشرطة جدة على صحفي فلسطيني يدعى وائل وهيب متوفى داخل شقته بشمال جدة. وعمل "وهيب" بصحف عدة بينها الوطن والمدينة منذ سنوات.



وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي بأن مركز النزهة بشرطة محافظة جدة ورده بلاغ عن وجود شخص متوفى داخل منزله، وانتقل على إثر ذلك رجال الضبط الجنائي من المركز والطبيب الشرعي بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقة.



وأضاف: ومن خلال المعاينة والفحوصات الأولية اتضح أن المتوفى مقيم من جنسية عربية في العقد السادس من العمر، وتبين من خلال إجراءات الاستدلال الأولية أن الوفاة طبيعية، وتم حفظ الجثمان بالمستشفى، وإحالة كامل الأوراق لهيئة التحقيق والادعاء العام، بحكم الاختصاص.

