النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
"سبق" تتجوَّل داخل "المسورة" وترصد حالة الرضا بين المواطنين

شاهد.. "العوامية" تستعيد هدوءها.. ورجال الأمن يسيطرون على أوكار الإرهابيين ومروِّجي المخدرات والأسلحة

"العدل": ارتفاع قائمة الموثقين على البوابة الإلكترونية إلى 535

"الموثق" يُحدث نقلة في خدمات الأفراد والشركات

أحدثت خدمة الموثق الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل وأوكلتها للقطاع الخاص نقلة نوعية في تيسير أعمال التوثيق الخاصة بالأفراد والشركات من إصدار وكالات وعقود وفسخهما، وذلك عبر 535 موثقاً مرخصاً منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

ثقة

وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل وتقوم بتشغيلها وتطويرها شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المعتمدين.

البحث عن الموثقين

وتقدّم بوابة الموثّق الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الموثقين المرخصين في المنطقة، والتواصل مع أقربهم من خلال البحث عن اسم الموثق والمدينة والمنطقة أو الاطلاع على القائمة الجاهزة التي توفرها البوابة والاختيار بين المنطقة والمدينة والتواصل عبر هواتفهم المدونة.

تسهيل الإجراءات

وتُعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين، ودعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م، على أن يتم لاحقاً إضافة اختصاصات أخرى للموثقين من أجل المزيد من التسهيلات.

وحددت لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، على أن تتيح الخدمة في المرحلة الحالية إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات بكل يسر وسهولة؛ توفيراً للجهد والوقت.

كما توفر البوابة خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.

الموقوفون والسجناء

وأكد عدد من المستفيدين أن خدمة التوثيق الإلكترونية أتاحت للمواطنين إصدار وكالات شرعية من خارج المملكة، كما أفادت الخدمة الموقوفين والسجناء في أي وقت لتوكيل محامين للترافع عنهم، خصوصاً أن تحرير الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

توسع مرتقب

وذكرت دوائر عدلية أن الوزارة أتاحت في المرحلة الحالية خدمات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للموثقين، على أن تتوسع الخدمات الموكلة إليهم لاحقاً لتشمل إصدار الإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، إضافة إلى الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في فبراير الماضي خصخصة أولى خدماتها بعد إطلاق خدمة الموثق الإلكتروني عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل": ارتفاع قائمة الموثقين على البوابة الإلكترونية إلى 535
سبق

أحدثت خدمة الموثق الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل وأوكلتها للقطاع الخاص نقلة نوعية في تيسير أعمال التوثيق الخاصة بالأفراد والشركات من إصدار وكالات وعقود وفسخهما، وذلك عبر 535 موثقاً مرخصاً منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

ثقة

وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل وتقوم بتشغيلها وتطويرها شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المعتمدين.

البحث عن الموثقين

وتقدّم بوابة الموثّق الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الموثقين المرخصين في المنطقة، والتواصل مع أقربهم من خلال البحث عن اسم الموثق والمدينة والمنطقة أو الاطلاع على القائمة الجاهزة التي توفرها البوابة والاختيار بين المنطقة والمدينة والتواصل عبر هواتفهم المدونة.

تسهيل الإجراءات

وتُعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين، ودعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م، على أن يتم لاحقاً إضافة اختصاصات أخرى للموثقين من أجل المزيد من التسهيلات.

وحددت لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، على أن تتيح الخدمة في المرحلة الحالية إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات بكل يسر وسهولة؛ توفيراً للجهد والوقت.

كما توفر البوابة خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.

الموقوفون والسجناء

وأكد عدد من المستفيدين أن خدمة التوثيق الإلكترونية أتاحت للمواطنين إصدار وكالات شرعية من خارج المملكة، كما أفادت الخدمة الموقوفين والسجناء في أي وقت لتوكيل محامين للترافع عنهم، خصوصاً أن تحرير الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

توسع مرتقب

وذكرت دوائر عدلية أن الوزارة أتاحت في المرحلة الحالية خدمات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للموثقين، على أن تتوسع الخدمات الموكلة إليهم لاحقاً لتشمل إصدار الإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، إضافة إلى الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في فبراير الماضي خصخصة أولى خدماتها بعد إطلاق خدمة الموثق الإلكتروني عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات.

10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
01:45 PM

"العدل": ارتفاع قائمة الموثقين على البوابة الإلكترونية إلى 535

"الموثق" يُحدث نقلة في خدمات الأفراد والشركات

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
665

أحدثت خدمة الموثق الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل وأوكلتها للقطاع الخاص نقلة نوعية في تيسير أعمال التوثيق الخاصة بالأفراد والشركات من إصدار وكالات وعقود وفسخهما، وذلك عبر 535 موثقاً مرخصاً منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

ثقة

وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل وتقوم بتشغيلها وتطويرها شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المعتمدين.

البحث عن الموثقين

وتقدّم بوابة الموثّق الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الموثقين المرخصين في المنطقة، والتواصل مع أقربهم من خلال البحث عن اسم الموثق والمدينة والمنطقة أو الاطلاع على القائمة الجاهزة التي توفرها البوابة والاختيار بين المنطقة والمدينة والتواصل عبر هواتفهم المدونة.

تسهيل الإجراءات

وتُعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين، ودعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م، على أن يتم لاحقاً إضافة اختصاصات أخرى للموثقين من أجل المزيد من التسهيلات.

وحددت لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، على أن تتيح الخدمة في المرحلة الحالية إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات بكل يسر وسهولة؛ توفيراً للجهد والوقت.

كما توفر البوابة خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.

الموقوفون والسجناء

وأكد عدد من المستفيدين أن خدمة التوثيق الإلكترونية أتاحت للمواطنين إصدار وكالات شرعية من خارج المملكة، كما أفادت الخدمة الموقوفين والسجناء في أي وقت لتوكيل محامين للترافع عنهم، خصوصاً أن تحرير الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

توسع مرتقب

وذكرت دوائر عدلية أن الوزارة أتاحت في المرحلة الحالية خدمات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للموثقين، على أن تتوسع الخدمات الموكلة إليهم لاحقاً لتشمل إصدار الإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، إضافة إلى الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في فبراير الماضي خصخصة أولى خدماتها بعد إطلاق خدمة الموثق الإلكتروني عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات.

شارك برأيك
2
17

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
28,327
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
23,329
54 مليار ..

54 مليار ..

27 يوليو
24,337
26 مليار

26 مليار

25 يوليو
19,819

الفعاليات

جارية
01
أغسطس

مهرجان الورد والفاكهة

تنتهي 18 أغسطس
جارية
02
أغسطس

دراجون أكروبات

تنتهي 30 أغسطس
جارية
03
أغسطس

ملتقى الحرف والصناعات اليدوية الاول

تنتهي 15 أغسطس

كاريكاتير

وللراتب عتاب.. بعد طول غياب

المقالات

البنات وسناب شات

البنات وسناب شات

حمد مشخص
أرنب بخمسين ألفًا..!!

أرنب بخمسين ألفًا..!!

محمد الصيـعري
قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

قطر كذبت الكذبة وصدَّقتها!

نايف معلا
هل العقار في ركود أم انهيار؟

هل العقار في ركود أم انهيار؟

إبراهيم باداود
فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

فواتير الخدمات.. هل يتم التلاعب بها؟

عبدالرحمن المرشد
ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

ضرب اقتصاد الوطن في مهرجان للتمور!

محمد الغامدي
هل غرست شجرة في حياتك؟

هل غرست شجرة في حياتك؟

خالد الشبانة
المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

المراكز والأندية الرياضية النسائية.. الانتقال من الخفاء إلى العلن

حواء القرني
تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

تقارير الجهات الحكومية إلى مجلس الشورى في ظل الرؤية

أ. د. جبريل العريشي
طريق الباحة يا معالي الوزير!

طريق الباحة يا معالي الوزير!

صالح مطر الغامدي
الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

الأم محبوبة.. والأب مهضوم الحقوق..!!

محمد الصيـعري
"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

"موهبة الخط".. يا معالي وزير التعليم؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟
بروفايل سبق: "مشروع البحر الأحمر والقدية".. النماذج العالمية هل تستعيد السائح السعودي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة