"العدل": ارتفاع قائمة الموثقين على البوابة الإلكترونية إلى 535

"الموثق" يُحدث نقلة في خدمات الأفراد والشركات

أحدثت خدمة الموثق الإلكتروني التي أطلقتها وزارة العدل وأوكلتها للقطاع الخاص نقلة نوعية في تيسير أعمال التوثيق الخاصة بالأفراد والشركات من إصدار وكالات وعقود وفسخهما، وذلك عبر 535 موثقاً مرخصاً منتشرين في جميع أنحاء المملكة.

ثقة

وتوفر بوابة الموثقين التي تشرف عليها وزارة العدل وتقوم بتشغيلها وتطويرها شركة ثقة لخدمات الأعمال خدمة إصدار وكالات الأفراد وفسخها، وإصدار وكالات المؤسسات والشركات وفسخها، وتوثيق عقود الشركات سواء أثناء الدوام الرسمي أو خارجه من خلال الموثقين المعتمدين.

البحث عن الموثقين

وتقدّم بوابة الموثّق الإلكترونية خدمة الاستعلام عن الموثقين المرخصين في المنطقة، والتواصل مع أقربهم من خلال البحث عن اسم الموثق والمدينة والمنطقة أو الاطلاع على القائمة الجاهزة التي توفرها البوابة والاختيار بين المنطقة والمدينة والتواصل عبر هواتفهم المدونة.

تسهيل الإجراءات

وتُعتبر خدمة الموثق من أبرز الخدمات التي أسندتها الوزارة للقطاع الخاص؛ بهدف تسهيل إجراءات التوثيق على المستفيدين، ودعم الاقتصاد الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030م، على أن يتم لاحقاً إضافة اختصاصات أخرى للموثقين من أجل المزيد من التسهيلات.

وحددت لائحة الموثقين وأعمالهم بأن يمنح الموثق رخصة التوثيق بعد انطباق شروط خدمة الموثق عليه واجتيازه المقابلة الشخصية، على أن تتيح الخدمة في المرحلة الحالية إصدار الوكالات وتوثيق عقود الشركات بكل يسر وسهولة؛ توفيراً للجهد والوقت.

كما توفر البوابة خدمة التحقق والاستعلام عن حالة أي وكالة وصلاحيتها وتاريخ انتهائها إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة فروع وزارة العدل، وذلك من خلال الانتقال إلى الصفحة الرئيسة وإدخال رقم الوكالة ورقم الهوية في نافذة الاستعلام.

الموقوفون والسجناء

وأكد عدد من المستفيدين أن خدمة التوثيق الإلكترونية أتاحت للمواطنين إصدار وكالات شرعية من خارج المملكة، كما أفادت الخدمة الموقوفين والسجناء في أي وقت لتوكيل محامين للترافع عنهم، خصوصاً أن تحرير الوكالات كان غير متاح في الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية.

توسع مرتقب

وذكرت دوائر عدلية أن الوزارة أتاحت في المرحلة الحالية خدمات إصدار الوكالات وفسخها وتوثيق عقود الشركات للموثقين، على أن تتوسع الخدمات الموكلة إليهم لاحقاً لتشمل إصدار الإقرارات في بيع العقارات وقسمة المال المنقول وتأجير العقارات والمنقولات وعقود الشركات والعقود الواقعة على المال المنقول، إضافة إلى الإقرار بالمبالغ المالية وتسلمها والتنازل عنها والتصرفات الواقعة على العلامات التجارية.

وكانت وزارة العدل أعلنت في فبراير الماضي خصخصة أولى خدماتها بعد إطلاق خدمة الموثق الإلكتروني عبر مكاتب تابعة للقطاع الخاص وهي إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني 2020م التي تهدف إلى رفع كفاءة أعمال التوثيق للأفراد والشركات.