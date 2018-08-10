العراق .. ارتفاع درجات الحرارة يلغي الدوام الرسمي بجميع الدوائر الحكومية
وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها.
وذكر بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن توقعات دائرة الأنواء الجوية العراقية تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم غد الخميس بحدود 50 مئوية.
العراق .. ارتفاع درجات الحرارة يلغي الدوام الرسمي بجميع الدوائر الحكومية
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-08-09
وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها.
وذكر بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن توقعات دائرة الأنواء الجوية العراقية تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم غد الخميس بحدود 50 مئوية.
09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
07:53 PM
العراق .. ارتفاع درجات الحرارة يلغي الدوام الرسمي بجميع الدوائر الحكومية
وجهت الحكومة العراقية جميع الدوائر والوزارات التابعة لها بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس بسبب ارتفاع درجات الحرارة فوق معدلاتها.
وذكر بيان للأمانة العامة لرئاسة الحكومة أن توقعات دائرة الأنواء الجوية العراقية تشير إلى أن درجات الحرارة في العراق ستكون يوم غد الخميس بحدود 50 مئوية.