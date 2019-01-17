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العراق.. تحرير 600 قرية ومنطقة منذ انطلاق عملية الموصل

كشفت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، عن تحرير 600 من المناطق والقرى والنواحي للمحافظة، منذ انطلاق عملياتها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي؛ وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أمس الأحد، أن "المناطق المحررة وحسب القطعات والمحاور، التي اشتركت في عملية "قادمون يا نينوى"، منذ انطلاقها وحتى اليوم، تركزت في الجهات والنقاط العسكرية؛ كالمحور الشمالي فرقة المشاة 16 (شرق نهر دجلة) الساحل الأيسر، ومحور الجنوب الساحل الأيسر لقطعات الشرطة الاتحادية، وفرقة المدرعة التاسعة، واللواء الثالث الفرقة الأولى والمناطق المحررة في المحور الجنوبي الشرقي- الفرقة المدرعة التاسعة، والمناطق المحررة في المحور الشرقي (قوات مكافحة الإرهاب) شرق النهر.

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العراق.. تحرير 600 قرية ومنطقة منذ انطلاق عملية الموصل
سبق

كشفت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، عن تحرير 600 من المناطق والقرى والنواحي للمحافظة، منذ انطلاق عملياتها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي؛ وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أمس الأحد، أن "المناطق المحررة وحسب القطعات والمحاور، التي اشتركت في عملية "قادمون يا نينوى"، منذ انطلاقها وحتى اليوم، تركزت في الجهات والنقاط العسكرية؛ كالمحور الشمالي فرقة المشاة 16 (شرق نهر دجلة) الساحل الأيسر، ومحور الجنوب الساحل الأيسر لقطعات الشرطة الاتحادية، وفرقة المدرعة التاسعة، واللواء الثالث الفرقة الأولى والمناطق المحررة في المحور الجنوبي الشرقي- الفرقة المدرعة التاسعة، والمناطق المحررة في المحور الشرقي (قوات مكافحة الإرهاب) شرق النهر.

16 يناير 2017 - 18 ربيع الآخر 1438
09:12 AM

العراق.. تحرير 600 قرية ومنطقة منذ انطلاق عملية الموصل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت قيادة عمليات "قادمون يا نينوى"، عن تحرير 600 من المناطق والقرى والنواحي للمحافظة، منذ انطلاق عملياتها في 17 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضد تنظيم داعش الإرهابي.

 

وأفاد بيان لخلية الإعلام الحربي؛ وفقاً لما أوردته وكالة أنباء الإعلام العراقي، أمس الأحد، أن "المناطق المحررة وحسب القطعات والمحاور، التي اشتركت في عملية "قادمون يا نينوى"، منذ انطلاقها وحتى اليوم، تركزت في الجهات والنقاط العسكرية؛ كالمحور الشمالي فرقة المشاة 16 (شرق نهر دجلة) الساحل الأيسر، ومحور الجنوب الساحل الأيسر لقطعات الشرطة الاتحادية، وفرقة المدرعة التاسعة، واللواء الثالث الفرقة الأولى والمناطق المحررة في المحور الجنوبي الشرقي- الفرقة المدرعة التاسعة، والمناطق المحررة في المحور الشرقي (قوات مكافحة الإرهاب) شرق النهر.

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