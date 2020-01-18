"العروس" تنتظر مليون سائح خليجي بليالي "هيا جدة 38"

فِرَق عمل واستعدادات مكثفة وعُروض ضخمة لبدء المهرجان السنوي

يتبقى فقط 7 أيام على انطلاق مهرجان السياحة والتسوق "هيا جدة 38"، الذي يبدأ الخميس 28 ربيع الثاني (26 يناير) وعلى مدار شهر كامل.

وأعلنت "غرفة جدة" انتهاء كل الاستعدادات لخروج أكبر المهرجانات بأفضل صورة أمام الزوار من السعودية ومن الخليج، وقد عقدت فِرَق العمل مجموعة من الاجتماعات لتحقيق أعلى درجات النجاح في النسخة السابعة التي تستهدف أكثر من مليون زائر من العائلات السعودية والخليجية، التي تبحث عن متعة التسوق والترفيه داخل عروس البحر الأحمر خلال إجازة الربيع.

وفي تصريحات صحفية، كشف الأمين العام المكلف لـ"غرفة جدة" حسن بن إبراهيم دحلان، عن أن اللجنة المنظمة ستكشف عن التفاصيل الكاملة للفعاليات والأنشطة التي تشهدها النسخة الجديدة خلال مؤتمر صحفي؛ حيث تُركز الخطة الجديدة على تحقيق الانسجام الكامل بين المهرجان وبقية الأنشطة السياحية الأخرى التي تشهدها عروس البحر الأحمر؛ حيث سيكون التركيز الأكبر للمهرجان على تقديم قيمة مضافة لزوار العروس؛ من خلال فعاليات مشوقة وتخفيضات كبيرة على السلع والبضائع في عدد كبير من المراكز والمحلات التجارية، التي ستشارك في أكبر حملة عروض ترويجية وهدايا خلال إجازة الربيع.

وأشار "دحلان" إلى أن "غرفة جدة" تنظّم المهرجان بإشراف محافظة جدة ومشاركة الأمانة والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ومطار الملك عبدالعزيز، بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبيت أصحاب الأعمال التي تشمل تنمية السياحة في مدينة جدة اقتصادياً وثقافياً وترفيهياً وبناء شراكات استراتيجية لدعم برامج تأهيل القوى العاملة السعودية؛ مؤكداً أن جدة تجمع بين التاريخ العريق الممتد إلى أكثر من (3) آلاف عام وبين الحاضر الرائع المتمثل في أبهى صور الحضارة والتكنولوجيا التي تتمثل في إقامة أحدث المراكز التجارية والأسواق في المنطقة، في أعقاب تطوير الكورنيش، ووضع لمسات جمالية رائعة على الساحل الغربي.

وشدد على أن تكاتف جهود جميع الجهات الرسمية والخاصة سيكون السبب الرئيسي لنجاح المهرجان؛ مضيفاً: "وجدنا خلال النسخ الأربع الماضية دعماً وتعاوناً كبيرين من جميع الأطراف التي طلب منها المساهمة والدعم لإنجاح المهرجان؛ مشيراً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الخطوات التنفيذية بينها إقامة مؤتمر صحفي، وإطلاق موقع إلكتروني عبر الشبكة العنكبوتية وشبكات التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" و"تويتر" و"يوتيوب".

وحث "دحلان" مراكز التسوق الكبرى والمتنزهات والمحلات التجارية والفنادق والمطاعم على التفاعل مع النسخة الخامسة، والانضمام إلى ركب المشاركين في أكبر مهرجان للسحوبات والجوائز وعروض ترويجية تشهدها عروس البحر الأحمر سنوياً؛ لافتاً إلى أن هناك آمالاً عريضة في أن تستفيد النسخة الحالية من النجاحات التي تَحَقّقت في النسخ السابقة للمهرجان.

وتَوَقّع "دحلان" أن يحفل المهرجان الحالي بعدد كبير من الفعاليات التي ستقام على مدار شهر كامل في مراكز التسوق الكبرى والمتنزهات وعلى أطول شواطئ البحر الأحمر؛ حيث يُنتظر أن يصل عدد زوار العروس خلال إجازة الربيع إلى ما يقارب مليون زائر؛ مشيراً إلى أن الفرصة متاحة أمام المراكز التجارية والمطاعم والفنادق والشقق المفروشة ومراكز التجزئة والمحلات للانضمام إلى المهرجان.