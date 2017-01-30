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"العصيمي" لمُستفيدي "الضمان" الذين لم تصل إليهم SMS: تمّ تسجيلكم

قال لـ "سبق": "سجّلنا 2.5 مليون مواطن ومواطنة تلقائياً بالحساب"

أكّد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي؛ لـ "سبق"، أن جميع مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" تمّ تسجيلهم تلقائياً في البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن"؛ مشيراً إلى أن عدد المسجلين يصل إلى 2.5 مليون مواطن؛ يمثلون 830 ألف أسرة.

وبيّن المهندس العصيمي؛ أنه تمّ إشعار مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" بتسجيلهم في البرنامج عبر رسائل نصيةsms.

وعن المستفيدين الذين لم تصل إليهم الرسائل، قال: "الرسائل للإشعار فقط، وقد تكون لم تصل إلى بعض المُستفيدين بسبب خلل في الشبكة، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن جميع مُستفيدي (الضمان الاجتماعي) قد تمّ تسجيلهم في البرنامج، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم وتحديثها في الأول من مارس القادم".

من جهته؛ أوضح الحساب الرسمي للبرنامج في ردّه على استفسارات المواطنين، أنه يمكن لمُستفيدي "الضمان" إضافة تابعين آخرين غير مشمولين في "الضمان"، بينما تنطبق عليهم الشروط.

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"العصيمي" لمُستفيدي "الضمان" الذين لم تصل إليهم SMS: تمّ تسجيلكم
سبق

أكّد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي؛ لـ "سبق"، أن جميع مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" تمّ تسجيلهم تلقائياً في البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن"؛ مشيراً إلى أن عدد المسجلين يصل إلى 2.5 مليون مواطن؛ يمثلون 830 ألف أسرة.

وبيّن المهندس العصيمي؛ أنه تمّ إشعار مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" بتسجيلهم في البرنامج عبر رسائل نصيةsms.

وعن المستفيدين الذين لم تصل إليهم الرسائل، قال: "الرسائل للإشعار فقط، وقد تكون لم تصل إلى بعض المُستفيدين بسبب خلل في الشبكة، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن جميع مُستفيدي (الضمان الاجتماعي) قد تمّ تسجيلهم في البرنامج، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم وتحديثها في الأول من مارس القادم".

من جهته؛ أوضح الحساب الرسمي للبرنامج في ردّه على استفسارات المواطنين، أنه يمكن لمُستفيدي "الضمان" إضافة تابعين آخرين غير مشمولين في "الضمان"، بينما تنطبق عليهم الشروط.

30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
12:55 PM
قال لـ "سبق": "سجّلنا 2.5 مليون مواطن ومواطنة تلقائياً بالحساب"

"العصيمي" لمُستفيدي "الضمان" الذين لم تصل إليهم SMS: تمّ تسجيلكم

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
3
7,441

أكّد المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي؛ لـ "سبق"، أن جميع مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" تمّ تسجيلهم تلقائياً في البوابة الإلكترونية لبرنامج "حساب المواطن"؛ مشيراً إلى أن عدد المسجلين يصل إلى 2.5 مليون مواطن؛ يمثلون 830 ألف أسرة.

وبيّن المهندس العصيمي؛ أنه تمّ إشعار مُستفيدي "الضمان الاجتماعي" بتسجيلهم في البرنامج عبر رسائل نصيةsms.

وعن المستفيدين الذين لم تصل إليهم الرسائل، قال: "الرسائل للإشعار فقط، وقد تكون لم تصل إلى بعض المُستفيدين بسبب خلل في الشبكة، لكن ما نود التأكيد عليه هو أن جميع مُستفيدي (الضمان الاجتماعي) قد تمّ تسجيلهم في البرنامج، وبإمكانهم الاطلاع على بياناتهم وتحديثها في الأول من مارس القادم".

من جهته؛ أوضح الحساب الرسمي للبرنامج في ردّه على استفسارات المواطنين، أنه يمكن لمُستفيدي "الضمان" إضافة تابعين آخرين غير مشمولين في "الضمان"، بينما تنطبق عليهم الشروط.

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