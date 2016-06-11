"العصيمي" .. مهندس حساب المواطن يغادر "العمل" لمهمة وطنية جديدة

ودع زملاءه برسالة شكر وثناء على جهودهم

قدّم المهندس ماجد العصيمي،المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، المشرف على برنامج "حساب المواطن" ، استقالته لوزير العمل والتنمية الاجتماعية ، مشيرا في رسالة بعثها لزملائه إلى أنه سينتقل لمهمة وطنية جديدة.

وكان العصيمي يرأس الفريق المشرف على برنامج حساب المواطن والمسؤول عن الحديث عن البرنامج ، إضافة لعمله مشرفا على قطاع التنمية الاجتماعية بالوزارة .

وودع العصيمي زملاءه برسالة قال فيها:

إخواني وأخواتي منسوبي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ​​وفقهم الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،

تحية طيبة وبعد،

تشرفت بالعمل معكم خلال العامين الماضيين، في مسيرة كانت رائعة وتجربة فريدة بدأتها مع أستاذي معالي د.ماجد بن عبدالله القصبي، ثم مع معالي د. مفرج بن سعد الحقباني، ثم مع معالي د. علي بن ناصر الغفيص..

وبتوفيق من المولى عز وجل واهتمام ودعم من أصحاب المعالي الوزراء، وبجهودكم التي لولا وجودها بعد توفيق الله، لما استطعنا تطوير القطاعات وخدمة المستفيدين وتحقيق العديد من الإنجازات رغم التحديات ..

وفي هذا الشهر الفضيل، أتوجه لله سبحانه وتعالى بالحمد والشكر على ما أنعم، فاليوم أنتقل من هذه الوزارة ومن مهمة وطنية إلى مهمة وطنية أخرى ومن تحدٍ إلى تحدٍ آخر خدمةً لهذا الوطن المعطاء ..

ولا يفوتني أن أتوجه إلى كل فرد منكم "بدون استثناء" بالشكر والتقدير على جهودكم ودعمكم وإخلاصكم وحسن تعاملكم، فجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم في إكمال هذة المسيرة ..

وعلي منابر التطوير والتنمية نلقاكم ..

محبكم

ماجد بن سعد العصيمي