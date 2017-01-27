"العفيصان": 5 عربات في المرحلة الأولى لمزاولة البيع في الأماكن العامة بالشرقية

"بر الشرقية" و"مركز المسؤولية المجتمعية" بـ"الزامل" يطلقان مبادرة "عربات النجاح"

وقعت جمعية البر بالمنطقة الشرقية ومركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل، اتفاقية لإطلاق "مبادرة عربات النجاح"، وذلك ضمن جهود الوفاء بالمسؤولية الاجتماعية للطرفين وهدفهما المشترك المتمثل في تأهيل المستفيدين للدمج بالمجتمع.

مثل الجمعية في توقيع الاتفاقية أمين عام الجمعية سمير بن عبدالعزيز العفيصان، والمدير العام للشؤون التجارية والدولية في مجموعة الزامل مساعد بن زامل الزامل.

وأوضح أمين عام الجمعية العفيصان، خلال توقيع الاتفاقية، أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية جمعية غير ربحية، حصلت ولله الحمد على شهادة الأيزو 9001-2015، وتهدف إلى تحقيق التنمية الاجتماعية للأسر المستفيدة من خدماتها وأبناء هذه الأسر، كما أن مركز المسؤولية المجتمعية بمجموعة الزامل، ومع تلاقي أهدافه مع أهداف الجمعية من خلال السعي لتحمل المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات الوطنية تجاه المجتمع (والفئات الأولى بالرعاية ممن ترعاهم الجمعية على وجه الخصوص)، وتعزيزاً للعمل المشترك وتوثيق عرى التعاون لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التي تجمع بينهما، فقد التقت إرادة الطرفين على عقد هذه الاتفاقية التي ستنعكس بشكل إيجابي على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية بإيجاد قنوات جديدة ونوافذ للبيع دون الحاجة لمساعدة الجمعية، مبيناً أن عدد الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية في الوقت الحالي يتجاوز 7000 أسرة، ويختلف أعداد أفرادها من أسرة لأخرى.

وأضاف "العفيصان" أن اتفاقية عربات النجاح تأتي ضمن الإستراتيجية الجديدة للجمعية التي باركها الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة الجمعية بالانتقال بالأسر المستفيدة من خدمات الجمعية من الرعوية إلى التنموية، وذلك بإيجاد شراكات مع مختلف القطاع والجهات الحكومية، والخاصة لتدريب وتوظيف أبناء تلك الأسر وفتح قنوات بيع مناسبة للأسر المنتجة بالجمعية، وهذا ما تم من خلال مبادرة "عربات النجاح" التي ستبدأ بإطلاق خمس عربات تحتوي على كافة التجهيزات اللازمة من وسائل سلامة وأمان صحي وجودة تحفظ للأسر خصوصيتها، وتمارس نشاطها من خلال هذه العربات بتقديم الأطعمة والمشروبات بطريقة إبداعية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوفير كافة الاشتراطات التي تكفل جودة ما يقدم من منتجات، وسيتم تواجد هذه العربات في المواقع العامة كالشواطئ والحدائق والمنتزهات في أماكن محددة بعيدة عن مضايقة الطرقات وحركة السير، مؤكداً بأن الجمعية تلتزم التزاماً تاماً بما يتم من اتفاقيات مع تلك الجهات وذلك بتعاون الأسر المستفيدة سواء بالجد في العمل أو بالمحافظة على أوقات الدوام والإنتاجية.

من جهته، أوضح مساعد الزامل أن المجموعة تسعى لدعم المبادرات النوعية وتمكين الأسر، كمبادرة عربات النجاح التي نراهن بحول الله على نجاحها، إيماناً منا بحداثة التجربة وحاجة الأسر لمثل هذه المشاريع التي تدعم منتجاتهم، مبيناً أن جمعية البر بالمنطقة الشرقية نجحت في تبني الكثير من البرامج المتميزة للاهتمام بالأسر المستفيدة، وفتحت المجال لهم مع القطاع الخاص للتدريب والتوظيف، وهذا سيكفل لتلك الأسر عوائد مالية طيبة تستطيع من خلالها الوفاء بالتزاماتها اليومية.

وبين أن المجموعة داعمة لكل مبادرة تفيد كافة شرائح المجتمع، وذلك ضمن التزام مركز خدمة المجتمع بالمجموعة بالدعم والمساندة.

وأشار مساعد الأمين العام لجمعية البر بالمنطقة الشرقية يوسف بن إبراهيم المقرن، إلى أن عربات النجاح ستنطلق في مرحلتها الأولى بعد إجراء مفاضلة بين الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية، وذلك لاختيار الأسر التي ستتولى تشغيلها، وتحديد نوعية الأصناف التي ستقدم في هذه العربات، وفقاً لاشتراطات البلدية.

وبين أن المبادرة تتضمن أربع مراحل، كما تم التواصل مع الجهات المصنعة للعربات وتمت مراعاة كافة اشتراطات الأمان والسلامة وتوفير الأجهزة الحديثة في هذه العربات.