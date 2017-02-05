"العقيبي" يتابع انتظام 75 ألف طالب بـ552 مدرسة بينبع

انضباط منذ اليوم الأول بمختلف المراحل الدراسية

أجرى مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي، اليوم الأحد جولة على مدارس المحافظة، لتلمس احتياجاتها والوقوف عن كثب على تنفيذ خطة توزيع المقررات الدراسية؛ لضمان بداية عملية تعليمية جادة، رافقه فيها أمين الإدارة فهد بن عوادة المحياوي وعدد من القيادات التعليمية.

وأكد "العقيبي" انتظام أكثر من 75 ألف طالب وطالبة في 552 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية في محافظة ينبع على مقاعد الدراسة؛ في ظل خطة تربوية منظمة وترتيبات متكاملة لبداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 1437/ 1438 بنجاح.

وقال: إن العمل سار وفق خطة معتمدة أشرف عليها المساعدان للشؤون التعليمية "بنين- وبنات" وطُبقت بشكل جيد؛ حيث انتظم الطلاب والطالبات على مقاعد الدراسة في أجواء مبشّرة تواكب جهود القيادات المدرسية والمعلمين، وكذلك المشرفين والمشرفات الذين وقفوا ميدانياً على متابعة الحضور في أول يوم بعد إجازة منتصف العام.

والتقى مدير التعليم بالمعلمين؛ مؤكداً دورهم الكبير في بناء الأمة من خلال أبنائها وتحصينهم ضد الأفكار السلبية، وحثهم على العناية بأبنائهم الطلاب، ومراعاة ظروفهم، والمساهمة في رفع مستواهم؛ من خلال تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وتطوير الأداء في تقييم الطلاب، وتنويع أدوات التقييم، وتنمية المهارات لمادتيْ العلوم والرياضيات؛ لرفع التحصيل الدراسي؛ مطالباً بضرورة توفير وسائل وشروط السلامة لأبنائنا وبناتنا، ونشر ثقافة الأمن والسلامة المدرسية من خلال الوسائل الإعلامية المتاحة كالإذاعة المدرسية والمسابقات والنشرات والمطويات واللوحات الإرشادية والمجلات الحائطية، وتكليف منسق ومنسقة في كل مدرسة لمتابعة كل ما يتعلق بالسلامة المدرسية والإشراف عليها؛ مشدداً على أهمية تنفيذ خطط الإخلاء في المدارس بالتنسيق مع قسم الأمن والسلامة المدرسية بالإدارة.

وأشار "العقيبي" إلى دور قائدي وقائدات المدارس؛ من خلال الحزم في مسألة غياب الطلاب والطالبات من أول يوم، وتطبيق الأنظمة، وتفعيل الدور التربوي والجدية في رصد غياب الطلاب والطالبات أولاً بأول؛ مطالباً القادة بطلب إفادة أولياء أمور الطلاب المتغيبين في اليوم الأول.

وأثنى على تعاون أولياء الأمور في المحافظة؛ واصفاً دورهم بالمهم في حث أبنائهم وبناتهم على الحضور للمدرسة، والمحافظة على اليوم الدراسي من أوله وعدم التأخر عن الحصص الدراسية؛ مؤكداً أن الانضباط المدرسي يبدأ من الأسرة أولاً بتوعيتهم وتثقيفهم بأهمية الانضباط ودوره في العملية التعليمية.