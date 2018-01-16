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العقيد البدري لـ"سبق": لا رصد لحالات مرورية مخالفة في أول أيام الاختبارات

في ظل انتشار فرق مرورية بمختلف المواقع وأمام المدارس وبعض المواقع

أكد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم أمين البدري لـ"سبق" أنه لا رصد لحالات أو مخالفات مرورية بين الطلبة خلال أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الأول، في ظل انتشار فرق مرورية من الدوريات والدوريات السرية بمختلف المواقع وأمام المدارس، وبعض المواقع التي يتوقع وجود تجمعات المركبات المرورية بها، يأتي ذلك لارتفاع المؤشر المروري لدى أولياء أمور الطلاب.
 
وقال الدكتور "البدري" إن ذلك جاء خلال الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي بدأ تنفيذها صباح اليوم بمشاركة عديد من الضباط وصف الضباط والأفراد والتي تهدف للحفاظ على سلامة الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلبة للمدارس بكل يسر وسهولة وعدم تعطيل الحركة المرورية أمامهم.
 
وأشار إلى أنه تم التركيز على مداخل العاصمة المقدسة من خلال التواجد الميداني لدوريات المرور لمنع دخول الشاحنات في الأوقات التي تتزامن مع الأوقات التي يتوجه فيها الطلبة للمدارس موضحاً استمرار تنفيذ الخطط الميدانية حتى نهاية الاختبارات.
 

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العقيد البدري لـ"سبق": لا رصد لحالات مرورية مخالفة في أول أيام الاختبارات
سبق

أكد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم أمين البدري لـ"سبق" أنه لا رصد لحالات أو مخالفات مرورية بين الطلبة خلال أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الأول، في ظل انتشار فرق مرورية من الدوريات والدوريات السرية بمختلف المواقع وأمام المدارس، وبعض المواقع التي يتوقع وجود تجمعات المركبات المرورية بها، يأتي ذلك لارتفاع المؤشر المروري لدى أولياء أمور الطلاب.
 
وقال الدكتور "البدري" إن ذلك جاء خلال الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي بدأ تنفيذها صباح اليوم بمشاركة عديد من الضباط وصف الضباط والأفراد والتي تهدف للحفاظ على سلامة الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلبة للمدارس بكل يسر وسهولة وعدم تعطيل الحركة المرورية أمامهم.
 
وأشار إلى أنه تم التركيز على مداخل العاصمة المقدسة من خلال التواجد الميداني لدوريات المرور لمنع دخول الشاحنات في الأوقات التي تتزامن مع الأوقات التي يتوجه فيها الطلبة للمدارس موضحاً استمرار تنفيذ الخطط الميدانية حتى نهاية الاختبارات.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:59 PM
في ظل انتشار فرق مرورية بمختلف المواقع وأمام المدارس وبعض المواقع

العقيد البدري لـ"سبق": لا رصد لحالات مرورية مخالفة في أول أيام الاختبارات

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حاتم العميري - مكة المكرمة
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أكد مدير مرور العاصمة المقدسة، العقيد دكتور باسم أمين البدري لـ"سبق" أنه لا رصد لحالات أو مخالفات مرورية بين الطلبة خلال أول أيام الاختبارات للفصل الدراسي الأول، في ظل انتشار فرق مرورية من الدوريات والدوريات السرية بمختلف المواقع وأمام المدارس، وبعض المواقع التي يتوقع وجود تجمعات المركبات المرورية بها، يأتي ذلك لارتفاع المؤشر المروري لدى أولياء أمور الطلاب.
 
وقال الدكتور "البدري" إن ذلك جاء خلال الخطة المرورية الميدانية الخاصة التي بدأ تنفيذها صباح اليوم بمشاركة عديد من الضباط وصف الضباط والأفراد والتي تهدف للحفاظ على سلامة الحركة المرورية وتسهيل وصول الطلبة للمدارس بكل يسر وسهولة وعدم تعطيل الحركة المرورية أمامهم.
 
وأشار إلى أنه تم التركيز على مداخل العاصمة المقدسة من خلال التواجد الميداني لدوريات المرور لمنع دخول الشاحنات في الأوقات التي تتزامن مع الأوقات التي يتوجه فيها الطلبة للمدارس موضحاً استمرار تنفيذ الخطط الميدانية حتى نهاية الاختبارات.
 

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