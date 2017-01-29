العقيد "القحطاني" قائداً لقطاع حرس الحدود بحقل

صدر قرار، مدير عام حرس الحدود، الفريق عواد بن عيد البلوي، بتكليف العقيد البحري، علي بن سعيد القحطاني، قائداً لقطاع حرس الحدود بحقل.

وأوضح نائب الناطق الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك، الرائد بدر بن عبدالله المطيري، أن العقيد "القحطاني" يعد من القيادات والكفاءات الشابة، وكان مديراً لإدارة النظم وتقنية المعلومات بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك.

وأعرب العقيد "القحطاني" عن شكره واعتزازه بحصوله على ثقة مدير عام حرس الحدود ونائبه وقائد المنطقة بتعيينه قائداً لقطاع حرس الحدود بحقل، مؤكداً أنه سيبذل كل ما بوسعه للحفاظ على أمن بلادنا في ظل الحكومة الرشيدة، سائلاً الله عز وجل أن يديم الأمن والأمان على بلادنا الغالية متمنياً التوفيق للجميع.