العقيد عبده الصغير: العدو منكسر ومهزوم.. والنصر قادم لا محالة

دعا فلول الانقلابيين للعودة عن غيهم "الذي لن يؤدي إلا إلى نهايتهم"

دعا رئيس عمليات اللواء 17 بمحور تعز القوات المسلحة اليمنية والمقاومة الشعبية لمزيد من الصمود في معركة النضال والكفاح، والوقوف خلف القيادة الشرعية لإرساء الحق، وإقامة الدولة المدنية الحديثة.



وقال العقيد عبده حمود الصغير في حديث للمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية: إن مليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية منكسرة، و"العدو منهزم ومعنوياته منخفضة". مؤكدًا: "معنوياتنا مرتفعة؛ لأننا نقاتل من أجل الحق، والحق معنا".



وحث "الصغير" المقاتلين في جميع الجبهات على المزيد من الصبر والرباط في ميادين الشرف والبطولة، مؤكدًا أن النصر قادم لا محالة.



ودعا الصغير فلول الانقلابيين للعودة عن غيهم "الذي لن يؤدي إلا إلى دمارهم ونهايتهم"، وقال إن الفرصة ما زالت مواتية أمام الانقلابيين للمشاركة في بناء اليمن "الذي لن يبنى إلا بسواعد الجميع".



ودعا العقيد عبده حمود الصغير (المتحوثين) للعودة إلى رشدهم، وخاطبهم: "تعز هي مدينتكم، وهي أرضكم وعرضكم، لا تركنوا إلى الانقلابيين الذين لا يريدون لهذه الأمة خيرًا".

