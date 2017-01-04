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"العلياني" رئيساً لمركز هدى الشام بالجموم

صدر قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة  المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليف عطية عطاالله العلياني رئيسا لمركز هدى الشام التابع لمحافظة الجموم، وذلك بناء على موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله. 

 

ويعد العلياني من الكفاءات الإدارية المتميزة حيث تم تكليفه رئيساً لمركز كنانة بمحافظة القنفذة عام ١٤٢١ ثم تم تكليفه بالعمل رئيسا لمركز بني مسعود عام ١٤٢٤وتفوق خبرته الإدارية  في إمارة منطقة مكة المكرمة ثلاثين عاما.

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"العلياني" رئيساً لمركز هدى الشام بالجموم
سبق

صدر قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة  المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليف عطية عطاالله العلياني رئيسا لمركز هدى الشام التابع لمحافظة الجموم، وذلك بناء على موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله. 

 

ويعد العلياني من الكفاءات الإدارية المتميزة حيث تم تكليفه رئيساً لمركز كنانة بمحافظة القنفذة عام ١٤٢١ ثم تم تكليفه بالعمل رئيسا لمركز بني مسعود عام ١٤٢٤وتفوق خبرته الإدارية  في إمارة منطقة مكة المكرمة ثلاثين عاما.

04 يناير 2017 - 6 ربيع الآخر 1438
09:32 PM

"العلياني" رئيساً لمركز هدى الشام بالجموم

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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صدر قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة  المكرمة الأمير خالد الفيصل، بتكليف عطية عطاالله العلياني رئيسا لمركز هدى الشام التابع لمحافظة الجموم، وذلك بناء على موافقة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف حفظه الله. 

 

ويعد العلياني من الكفاءات الإدارية المتميزة حيث تم تكليفه رئيساً لمركز كنانة بمحافظة القنفذة عام ١٤٢١ ثم تم تكليفه بالعمل رئيسا لمركز بني مسعود عام ١٤٢٤وتفوق خبرته الإدارية  في إمارة منطقة مكة المكرمة ثلاثين عاما.

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