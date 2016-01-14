تتسلم والدة الطفلة المُعَنّفة دارين (4 أشهر)، ابنتها بعد قليل في مقر فرع وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة (جدة)؛ حيث سيقوم مدير الفرع عبدالله العليان بتسليم الطفلة لوالدتها بحضور المحامي عبدالعزيز باتل.
"العليان" يسلّم الطفلة المُعَنّفة لوالدتها بعد قليل في جدة
بحضور المحامي عبدالعزيز باتل
تتسلم والدة الطفلة المُعَنّفة دارين (4 أشهر)، ابنتها بعد قليل في مقر فرع وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة (جدة)؛ حيث سيقوم مدير الفرع عبدالله العليان بتسليم الطفلة لوالدتها بحضور المحامي عبدالعزيز باتل.
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"العليان" يسلّم الطفلة المُعَنّفة لوالدتها بعد قليل في جدةعبدالله الراجحي سبق 2017-01-13
13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
07:13 PM
بحضور المحامي عبدالعزيز باتل
"العليان" يسلّم الطفلة المُعَنّفة لوالدتها بعد قليل في جدة
تتسلم والدة الطفلة المُعَنّفة دارين (4 أشهر)، ابنتها بعد قليل في مقر فرع وزارة العمل والشؤن الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة (جدة)؛ حيث سيقوم مدير الفرع عبدالله العليان بتسليم الطفلة لوالدتها بحضور المحامي عبدالعزيز باتل.
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