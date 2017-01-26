"العمري" يقلّد ضباط إدارة دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة رتبهم الجديدة

قلّد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد محمد بن ظافر العمري، الرائد محمد بن ساير الدعجاني والرائد أحمد بن منصور القرشي، والنقيب سلطان بن سعود القرشي، والنقيب سعد بن عبدالمعطي الهذلي، والملازم أول فاورق بن تركي المالكي؛ رتبهم الجديدة.

وحضر هذه المناسبة: مديرُ دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن سعد السهيمي، ومدير شعبة العلاقات والإعلام الرائد جمعان بن علي الزهراني.

من جهتهم، عبّر المترقون عن بالغ سعادتهم واعتزازهم وشكرهم لهذه الثقة الغالية؛ واعدين ببذل مزيد من الجهد والعطاء في خدمة الدين ثم الملك والوطن.