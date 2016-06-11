"العمل" تتوعد شابًّا صفع عاملاً بسبب الإفطار في رمضان

"العمل" تتوعد شابًّا صفع عاملاً بسبب الإفطار في رمضان
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو متداوَل؛ أظهر اعتداء شاب على عامل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "تصرُّف الشاب مسيء للعامل؛ وسيتم التحقق، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه".
وكان الفيديو قد أظهر العامل يتناول وجبة في نهار رمضان؛ فاتجه الشاب إلى توبيخه، وصفعه في مشهد أثار استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
"العمل" تتوعد شابًّا صفع عاملاً بسبب الإفطار في رمضان
عبدالله البرقاوي
سبق
2017-06-09
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو متداوَل؛ أظهر اعتداء شاب على عامل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "تصرُّف الشاب مسيء للعامل؛ وسيتم التحقق، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه".
وكان الفيديو قد أظهر العامل يتناول وجبة في نهار رمضان؛ فاتجه الشاب إلى توبيخه، وصفعه في مشهد أثار استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
11:06 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
02:19 AM
"العمل" تتوعد شابًّا صفع عاملاً بسبب الإفطار في رمضان
تفاعلت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مع مقطع فيديو متداوَل؛ أظهر اعتداء شاب على عامل.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل: "تصرُّف الشاب مسيء للعامل؛ وسيتم التحقق، والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه".
وكان الفيديو قد أظهر العامل يتناول وجبة في نهار رمضان؛ فاتجه الشاب إلى توبيخه، وصفعه في مشهد أثار استياء مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.