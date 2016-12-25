النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمل" ترصد 1833 مخالفة توطين خلال 14 ألف جولة بمحال الاتصالات

إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات وإغلاق 1146 منشأة وإنذار 162 أخرى

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكّد من توطين مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تمّت إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تمّ إغلاق 1146 منشأة، وإنذار 162 منشأة أخرى.

 

 من جهته، شدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح؛ على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

 

وأكّد الفالح؛ استمرار الحملات التفتيشية لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

 

وفي سياقٍ موازٍ أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، منذ بدء المرحلة الثانية في غرة ذي الحجة الماضي حتى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري.

 

ودعت الوزارة عملاءها كافةً، إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط  rasd.ma3an.gov.sa؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أيّ مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمل" ترصد 1833 مخالفة توطين خلال 14 ألف جولة بمحال الاتصالات
سبق

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكّد من توطين مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تمّت إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تمّ إغلاق 1146 منشأة، وإنذار 162 منشأة أخرى.

 

 من جهته، شدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح؛ على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

 

وأكّد الفالح؛ استمرار الحملات التفتيشية لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

 

وفي سياقٍ موازٍ أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، منذ بدء المرحلة الثانية في غرة ذي الحجة الماضي حتى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري.

 

ودعت الوزارة عملاءها كافةً، إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط  rasd.ma3an.gov.sa؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أيّ مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
12:56 PM
إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات وإغلاق 1146 منشأة وإنذار 162 أخرى

"العمل" ترصد 1833 مخالفة توطين خلال 14 ألف جولة بمحال الاتصالات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
8
2,698

نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، 14025 زيارة تفتيشية على مواقع اتصالات متفرقة في مناطق المملكة كافة؛ للتأكّد من توطين مهنتَي بيع وصيانة أجهزة الجوّالات وملحقاتها، وقصر العمل فيها بنسبة 100 في المائة على السعوديين والسعوديات.

ورصدت الفرق التفتيشية المكلفة بمتابعة القرار خلال زياراتها 1833 مخالفة، تمّت إحالة 1671 منها إلى لجنة العقوبات، في حين تمّ إغلاق 1146 منشأة، وإنذار 162 منشأة أخرى.

 

 من جهته، شدّد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح؛ على أن الوزارة وبالتعاون مع وزارات: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية، والتجارة والاستثمار، والاتصالات وتقنية المعلومات، لن تتهاون مع مخالفي القرار الذي يفتح مئات الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

 

وأكّد الفالح؛ استمرار الحملات التفتيشية لما لها من دور فاعل في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقصر العمل على نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات.

 

وفي سياقٍ موازٍ أسفرت الجولات التفتيشية عن التزام 12482 منشأة بقرار توطين قطاع الاتصالات، منذ بدء المرحلة الثانية في غرة ذي الحجة الماضي حتى الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول الجاري.

 

ودعت الوزارة عملاءها كافةً، إلى الإبلاغ عن مخالفات قرار توطين قطاع الاتصالات، من خلال الموقع الإلكتروني "معاً للرصد" على الرابط  rasd.ma3an.gov.sa؛ حيث سيتم التعامل الفوري مع البلاغات حرصاً على تحسين وتطوير بيئة سوق العمل وضبطها، كما يمكن أيضاً الإبلاغ عن أيّ مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
3,041
1200

1200

17 ديسمبر
5,672
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,984
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,329

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

الميزانية.. والاقتصاد الأزرق

نايف الحربي
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

ماجد الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة