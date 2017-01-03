"العمل": سيارات مجهّزة لنقل ذوي الإعاقة في الرياض وجدة عبر "كريم"

لخدمة مستفيدي الرعاية الاجتماعية.. وتطلق في مدن أخرى الفترة المقبلة

أتاحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية -وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات- سيارات مجهّزة لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في الرياض وجدة؛ على أن تطلق الخدمة ذاتها في مدن أخرى خلال الفترة المقبلة؛ مما يمكّن مستفيدي الرعاية الاجتماعية من الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة حالياً من هذه الخدمة في مدينتيْ الرياض وجدة؛ حيث بلغ عدد الرحلات التي استُخدمت بواسطة التطبيق 1670 رحلة وفي ازدياد بشكل يومي بمتوسط 25 رحلة يومياً، كما أن الوزارة تعمل على زيادة عدد السيارات المشغلة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في الأشهر المقبلة.

وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد وقّعت -في شوال الماضي- اتفاقية مع شركة مواصلات كريم لتقنية المعلومات، لتوفير سيارات لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة عبر تطبيق شركة كريم.

وتنص الاتفاقية على توفير خيار في تطبيق الشركة الإلكتروني يمكّن الأشخاص ذوي الإعاقة من طلب خدمة النقل بواسطة السيارات المُعَدّة لهذا الغرض، وإطلاق 25 سيارة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة، مجهّزة بشكل كامل في الرياض وجدة على مدار الساعة في المرحلة الأولى؛ على أن يتم زيادة أعداد السيارات والمدن المشمولة بالخدمة بشكل تدريجي.

وتَضَمّنت الاتفاقية، تنازل الشركة -كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية- عن المقابل الربحي المخصص لها والمُقَدّر بـ25% من إجمالي تكلفة أجرة النقل؛ وذلك مبادرة من الشركة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ونصت الاتفاقية على منح فرصة العمل في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعطاء الأولوية للفئات المستفيدة من خدمات الوزارة؛ كالأيتام ومستفيدي الضمان الاجتماعي للانضمام إلى الشركة كسائقين؛ وذلك سعياً من الوزارة إلى إشراكهم في تقديم الخدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين القدرات المالية لهم؛ وذلك انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص بالتشاركية في المشاريع التي يتبناها القطاع الخاص، وتعود بتحسين الخدمة للمستفيد من المواطنين، إضافة إلى التزام الشركة بتزويد الوزارة بتقرير دوري عن الخدمة ومدى رضا المستفيدين عنها.​