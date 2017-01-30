"العمل والتنمية" تعلن توحيد صرف المعاش ومبالغ الغذاء لمستفيدي الضمان

يشمل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء ويضم 860 ألفاً.. الإعانات أودعت

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن توحيد صرف مبلغ معاشات الضمان الاجتماعي، ومبالغ برنامج الغذاء لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، ابتداءً من أمس الأحد غرة شهر جمادى الأولى، مؤكدة أنها ستستمر في توحيد صرف المبالغ في نفس اليوم بشكل شهري.

وأوضح المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس ماجد العصيمي، أن توحيد صرف معاش الضمان، ومبالغ برنامج الغذاء في نفس اليوم سيستمر بهذا الشكل شهرياً، ويشمل مع مطلع الشهر المقبل برنامج تسديد جزء من فواتير الكهرباء.

وأشار إلى أن الوزارة قامت بإيداع المعاش الشهري، ومساعدة الغذاء، أمس، على دفعتين؛ حيث تم إيداع مبلغ مليار ومائتين وثمانية وأربعين مليون ريال كمعاش شهري، لثمانمائة وستين ألفاً وخمسمائة وثلاثاً وأربعين حالة ضمانية، كما أودعت الوزارة (176.4) مليون ريال، لـ (802) ألف مستفيد من برنامج الغذاء.

وشدد "العصيمي" على أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى جاهدة إلى التسهيل على مستفيدي ومستفيدات الضمان، من خلال توحيد صرف المبالغ المصروفة لهم من المعاش الشهري، والبرامج المساعدة في نفس اليوم.

وجدد التأكيد على أن صرف معاش شهر جمادى الأولى للحالات التي اجتازت البحث الآلي الشهري، وتم التأكد من استيفائها لشروط أهلية الاستحقاق، وإيداع استحقاقاتهم في حساباتهم المباشرة عن طريق "الآيبان"، أو من خلال بطاقات الضمان الاجتماعي مسبقة الدفع "مدى"، مبيناً أن وكالة الوزارة للضمان الاجتماعي عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء إجراءات الصرف.