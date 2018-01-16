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​​​"العنزي" يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام

حصل فيصل بن سعد الطويلعي العنزي على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء، بعنوان: "نيابة القاضي في الحق الخاص في عقوبات القصاص والحدود- دراسة تأصيلية تطبيقية".
 
وقد تمت المناقشة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور اللجنة المكونة من الدكتور الشيخ خالد بن زيد الوذيناني الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء "مشرفاً ومقررًا"، والدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
 

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​​​"العنزي" يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام
سبق

حصل فيصل بن سعد الطويلعي العنزي على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء، بعنوان: "نيابة القاضي في الحق الخاص في عقوبات القصاص والحدود- دراسة تأصيلية تطبيقية".
 
وقد تمت المناقشة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور اللجنة المكونة من الدكتور الشيخ خالد بن زيد الوذيناني الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء "مشرفاً ومقررًا"، والدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
10:35 PM

​​​"العنزي" يحصد الدكتوراه من جامعة الإمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل فيصل بن سعد الطويلعي العنزي على درجة الدكتوراه بتقدير "ممتاز" مع مرتبة الشرف الأولى من المعهد العالي للقضاء، بعنوان: "نيابة القاضي في الحق الخاص في عقوبات القصاص والحدود- دراسة تأصيلية تطبيقية".
 
وقد تمت المناقشة في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بحضور اللجنة المكونة من الدكتور الشيخ خالد بن زيد الوذيناني الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء "مشرفاً ومقررًا"، والدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل، مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور عقيل بن عبدالرحمن العقيل رئيس قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء.
 

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