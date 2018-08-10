"العواد" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي وسبل تطويرها
استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في جدة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وفق رؤية قيادتي البلدين وتوثيق أواصر التعاون بينهما.
"العواد" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي وسبل تطويرها
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2017-08-09
استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في جدة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وفق رؤية قيادتي البلدين وتوثيق أواصر التعاون بينهما.
09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
04:04 PM
"العواد" يستعرض العلاقات الثنائية مع السفير الروسي وسبل تطويرها
استقبل وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد في جدة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزلوف .
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة وفق رؤية قيادتي البلدين وتوثيق أواصر التعاون بينهما.