أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية قراراً بتكليف سعد بن محمد العويد مديراً لمكتب العمل في عرعر.
يشار إلى أن " العويد" قد عمل متعاوناً في وزارة الاقتصاد وإدارة الرخص ثم إدارة الاستقدام ومديراً للاتصالات الإدارية.
"العويد" مديراً لمكتب "عمل عرعر"
أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية قراراً بتكليف سعد بن محمد العويد مديراً لمكتب العمل في عرعر.
يشار إلى أن " العويد" قد عمل متعاوناً في وزارة الاقتصاد وإدارة الرخص ثم إدارة الاستقدام ومديراً للاتصالات الإدارية.
أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية قراراً بتكليف سعد بن محمد العويد مديراً لمكتب العمل في عرعر.
"العويد" مديراً لمكتب "عمل عرعر"
أصدر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية قراراً بتكليف سعد بن محمد العويد مديراً لمكتب العمل في عرعر.
يشار إلى أن " العويد" قد عمل متعاوناً في وزارة الاقتصاد وإدارة الرخص ثم إدارة الاستقدام ومديراً للاتصالات الإدارية.