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"العويس":49 هدفًا هزت شباكه في 49 مباراة .. هل يستحق هذه الضجة؟!

عرض هلالي، وآخر أهلاوي، ومفاوضات رغم سريان العقد، و٨ ملايين وبينتلي؛ كانت كل هذه محاولاتٍ لكسب التعاقد مع الحارس القضية حارس الشباب والاحتياط للمنتخب السعودي "محمد العويس" خلال الأشهر الماضية.

 

 

وأصبح انتقال "العويس" حديث الشارع الرياضي الأسابيع الماضية ما بين إعلاميين مؤكدين انتقاله للهلال وما بين أهلاويين يقولون عكس ذلك، فيما غاب "العويس" عن الظهور الإعلامي، أتبعه بالاختفاء التام حتى عن عائلته قبل ١٠ أيام، التي أكد والده انقطاعه عقب معسكر المنتخب السعودي بأبوظبي.

 

 

يومان أصدر فيهما نادي الشباب بيانين شديدي اللهجة تجاه نادي الأهلي، واللاعب "محمد العويس"، اتهم فيها النادي الأهلي بتحريض اللاعب قبل أن يفصل بينهما بيان للاتحاد السعودي ألغى فيه اتفاقية توقيع "العويس" مع الأهلي، واستمر المسلسل بظهور "العويس" صباح أمس عقب دخوله الفترة الحرةـ مؤكدًا رغبته في الانتقال لنادي الأهلي، تبعها إعلان لنادي الأهلي بالتوقيع رسميًّا مع اللاعب لـ٥ سنوات. 

 

"سبق" قرأت أرقام "العويس" في جميع مشاركاته مع ناديه الشباب والمنتخب السعودي، وكانت الأرقام ضعيفة مقارنة في صراع الأندية للظفر بخدماته؛ حيث تلقى ٤٩ هدفًا في ٤٩ مشاركة مع المنتخب والنادي؛ بمعدل هدف في كل مباراة؛ وهو ما يعد سجلًا ضعيفًا مقارنة بأرقام الحراس الآخرين.

 

وشارك "العويس" في مباراتين مع المنتخب السعودي تلقى خلالها ٤ أهداف، فيما تلقت شباكه ٤٧ هدفًا طوال مشاركته مع ناديه الشباب ما بين بطولة آسيوية ومحلية.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"العويس":49 هدفًا هزت شباكه في 49 مباراة .. هل يستحق هذه الضجة؟!
سبق

عرض هلالي، وآخر أهلاوي، ومفاوضات رغم سريان العقد، و٨ ملايين وبينتلي؛ كانت كل هذه محاولاتٍ لكسب التعاقد مع الحارس القضية حارس الشباب والاحتياط للمنتخب السعودي "محمد العويس" خلال الأشهر الماضية.

 

 

وأصبح انتقال "العويس" حديث الشارع الرياضي الأسابيع الماضية ما بين إعلاميين مؤكدين انتقاله للهلال وما بين أهلاويين يقولون عكس ذلك، فيما غاب "العويس" عن الظهور الإعلامي، أتبعه بالاختفاء التام حتى عن عائلته قبل ١٠ أيام، التي أكد والده انقطاعه عقب معسكر المنتخب السعودي بأبوظبي.

 

 

يومان أصدر فيهما نادي الشباب بيانين شديدي اللهجة تجاه نادي الأهلي، واللاعب "محمد العويس"، اتهم فيها النادي الأهلي بتحريض اللاعب قبل أن يفصل بينهما بيان للاتحاد السعودي ألغى فيه اتفاقية توقيع "العويس" مع الأهلي، واستمر المسلسل بظهور "العويس" صباح أمس عقب دخوله الفترة الحرةـ مؤكدًا رغبته في الانتقال لنادي الأهلي، تبعها إعلان لنادي الأهلي بالتوقيع رسميًّا مع اللاعب لـ٥ سنوات. 

 

"سبق" قرأت أرقام "العويس" في جميع مشاركاته مع ناديه الشباب والمنتخب السعودي، وكانت الأرقام ضعيفة مقارنة في صراع الأندية للظفر بخدماته؛ حيث تلقى ٤٩ هدفًا في ٤٩ مشاركة مع المنتخب والنادي؛ بمعدل هدف في كل مباراة؛ وهو ما يعد سجلًا ضعيفًا مقارنة بأرقام الحراس الآخرين.

 

وشارك "العويس" في مباراتين مع المنتخب السعودي تلقى خلالها ٤ أهداف، فيما تلقت شباكه ٤٧ هدفًا طوال مشاركته مع ناديه الشباب ما بين بطولة آسيوية ومحلية.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
06:02 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:52 AM

"العويس":49 هدفًا هزت شباكه في 49 مباراة .. هل يستحق هذه الضجة؟!

A A A
محمد البقمي - الرياض
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عرض هلالي، وآخر أهلاوي، ومفاوضات رغم سريان العقد، و٨ ملايين وبينتلي؛ كانت كل هذه محاولاتٍ لكسب التعاقد مع الحارس القضية حارس الشباب والاحتياط للمنتخب السعودي "محمد العويس" خلال الأشهر الماضية.

 

 

وأصبح انتقال "العويس" حديث الشارع الرياضي الأسابيع الماضية ما بين إعلاميين مؤكدين انتقاله للهلال وما بين أهلاويين يقولون عكس ذلك، فيما غاب "العويس" عن الظهور الإعلامي، أتبعه بالاختفاء التام حتى عن عائلته قبل ١٠ أيام، التي أكد والده انقطاعه عقب معسكر المنتخب السعودي بأبوظبي.

 

 

يومان أصدر فيهما نادي الشباب بيانين شديدي اللهجة تجاه نادي الأهلي، واللاعب "محمد العويس"، اتهم فيها النادي الأهلي بتحريض اللاعب قبل أن يفصل بينهما بيان للاتحاد السعودي ألغى فيه اتفاقية توقيع "العويس" مع الأهلي، واستمر المسلسل بظهور "العويس" صباح أمس عقب دخوله الفترة الحرةـ مؤكدًا رغبته في الانتقال لنادي الأهلي، تبعها إعلان لنادي الأهلي بالتوقيع رسميًّا مع اللاعب لـ٥ سنوات. 

 

"سبق" قرأت أرقام "العويس" في جميع مشاركاته مع ناديه الشباب والمنتخب السعودي، وكانت الأرقام ضعيفة مقارنة في صراع الأندية للظفر بخدماته؛ حيث تلقى ٤٩ هدفًا في ٤٩ مشاركة مع المنتخب والنادي؛ بمعدل هدف في كل مباراة؛ وهو ما يعد سجلًا ضعيفًا مقارنة بأرقام الحراس الآخرين.

 

وشارك "العويس" في مباراتين مع المنتخب السعودي تلقى خلالها ٤ أهداف، فيما تلقت شباكه ٤٧ هدفًا طوال مشاركته مع ناديه الشباب ما بين بطولة آسيوية ومحلية.

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