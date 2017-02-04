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"العيادات السعودية" تقدّم 9485 وصفة طبية للاجئين بالزعتري

خلال يناير وبكل التخصصات وشملت معظم الأدوية اللازمة

قدّمت العيادات التخصصية السعودية 9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، خلال شهر يناير الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في مخيم الزعتري تأتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الأشقاء السوريين في جميع مناطق وجودهم، حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص، بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها على تقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها، بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على جميع الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة توفر جميع الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل جميع الجوانب الحياتية لهم، من خلال العمل على تحديد المشكلات والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان، مضيفاً أن العيادات التخصصية السعودية تتميز بتنوع الاختصاصات الطبية فيها، والتجهيزات المتطورة بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للاجئين السوريين وأسرهم.

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"العيادات السعودية" تقدّم 9485 وصفة طبية للاجئين بالزعتري
سبق

قدّمت العيادات التخصصية السعودية 9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، خلال شهر يناير الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في مخيم الزعتري تأتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الأشقاء السوريين في جميع مناطق وجودهم، حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص، بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها على تقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها، بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على جميع الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة توفر جميع الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل جميع الجوانب الحياتية لهم، من خلال العمل على تحديد المشكلات والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان، مضيفاً أن العيادات التخصصية السعودية تتميز بتنوع الاختصاصات الطبية فيها، والتجهيزات المتطورة بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للاجئين السوريين وأسرهم.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
02:15 PM
خلال يناير وبكل التخصصات وشملت معظم الأدوية اللازمة

"العيادات السعودية" تقدّم 9485 وصفة طبية للاجئين بالزعتري

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قدّمت العيادات التخصصية السعودية 9485 وصفة طبية للاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن، خلال شهر يناير الماضي شملت معظم الأدوية الطبية اللازمة.

وأوضح المدير الطبي للعيادات التخصصية السعودية الدكتور حامد المفعلاني، أن الخدمات الطبية المقدمة من قبل العيادات في مخيم الزعتري تأتي ضمن الأهداف التي تسعى الحملة الوطنية السعودية لتحقيقها لخدمة الأشقاء السوريين في جميع مناطق وجودهم، حيث تعمل العيادات السعودية من خلال 13 عيادة اختصاص، بالإضافة إلى الأقسام المساندة لها على تقديم أفضل تشخيص مرضي للحالات التي تراجعها، بالإضافة إلى تقديم العلاج المناسب من خلال الصيدلية التي تحتوي على جميع الأدوية الطبية اللازمة للأشقاء السوريين.

بدوره أكد المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان، أن الحملة توفر جميع الاحتياج الفعلي للشقيق السوري اللاجئ والنازح من خلال المحاور الإغاثية التي تشمل جميع الجوانب الحياتية لهم، من خلال العمل على تحديد المشكلات والاحتياجات ووضع الخطط وإيجاد الحلول المناسبة لها قدر الإمكان، مضيفاً أن العيادات التخصصية السعودية تتميز بتنوع الاختصاصات الطبية فيها، والتجهيزات المتطورة بما يوفر الرعاية الصحية المتكاملة للاجئين السوريين وأسرهم.

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