"العيسى" يعتمد تسريع 3 طلاب بـ"الشمالية".. وبرنامج للتأكد من تكيفهم النفسي

اجتازوا جميع المراحل و"التحصيلية" من إجمالي 16 خضعوا للاختبارات بالمنطقة

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، قراراً بتسريع ثلاثة طلاب من منطقة الحدود الشمالية، ونقلهم إلى مراحلهم الدراسية الجديدة من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي؛ بعد اجتيازهم للاختبارات التحصيلية لنظام التسريع.

والطلاب الموهوبون الذين تم اعتماد تسريعهم هم: الطالب يزيد فؤاد الصيعري، من ابتدائية رياض الفكر الأهلية، والطالبان آدم محمد المجدوب، ويحيى عامر موصلي، من ابتدائية أبي أيوب الأنصاري.

وقدم مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، ععبالرحمن بن سعد القريشي، تهانيه ومباركته للطلاب الموهوبين المسرعين ولأولياء أمورهم ومدارسهم؛ مشيداً بإنجازهم ومتمنياً لهم التوفيق، كما قدم شكره لإدارة الموهوبين على ما بذلوه من جهود ومتابعة للطلاب الموهوبين.

وأكد مدير إدارة الموهوبين خالد الذايدي، أن الطلاب الجاري تسريعهم، سوف يتم إخضاعهم لبرنامج خاص لمدة أربعة أسابيع للتأكد من تكيفهم النفسي والاجتماعي والمعرفي مع صفوفهم الجديدة، مشيراً إلى أن الطلاب الموهوبين اجتازوا جميع مراحل التسريع ومنها الاختبارات التحصيلية؛ حيث خضع 16 طالباً من المنطقة لهذه الاختبارات.

وبلغ عدد الطلاب الموهوبين من منطقة الحدود الشمالية الذين تم تسريعهم حتى الآن 12 طالباً منذ بدء نظام التسريع.