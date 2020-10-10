"العيسى" يعتمد تسريع 3 طلاب بينبع .. تعرَّف على إجمالي المجتازين للنظام بالسعودية

يخضعون لبرنامج خاص لمدة 4 أسابيع للتأكّد من تكيُّفهم النفسي والاجتماعي والمعرفي

تمكّن ثلاثة من الطلاب الموهوبين بـ "تعليم ينبع" من اختصار سنة من عمرهم الدراسي والانتقال للصف الذي يليه وفق نظام التسريع الذي قامت بإجرائه وزارة التعليم على الطلاب الموهوبين والموهوبات علمياً ممّن أبدوا تفوقاً غير عادي في عدد من مدارس المحافظة.

تفصيلاً؛ أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ قراراً يعتمد تسريع ثلاثة طلاب بينبع بعد اجتيازهم اختبارات التسريع للعام الدراسي 1438 / 1439هـ، وانتقالهم إلى صفوف أعلى بناءً على النتائج النهائية لتفوقهم؛ حيث بلغ عدد الطلاب الذين اجتازوا نظام التسريع على مستوى المملكة بشكل عام 48 طالباً وطالبة من الصف الرابع إلى الصف السادس الابتدائي، وفي المرحلة المتوسطة 70 طالباً وطالبة ينقلون من الصف الأول المتوسط إلى الصف الثالث المتوسط.

وبارك مدير تعليم ينبع الدكتور محمد بن عبدالله العقيبي؛ للطلاب الموهوبين المسرعين ولأولياء أمورهم ومدارسهم، مثنياً على إنجازهم متمنياً لهم التوفيق، مؤكداً أن الطلاب الجاري تسريعهم سيخضعون لبرنامج خاص لمدة 4 أسابيع للتأكّد من تكيُّفهم النفسي والاجتماعي والمعرفي مع صفوفهم الجديدة؛ حيث تقوم لجنة التوجيه والإرشاد بالمدرسة بمتابعة الطلاب والطالبات المسرعين في المرحلة الجديدة، ورفع تقرير عن حالة الطالب بعد انتهاء الفترة التجريبية إلى لجنة التسريع بالإدارة وفق نموذج (10) في دليل التسريع.

يُذكر أن "تعليم ينبع" رشح 15 طالباً وطالبة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة للاختبار الذي يشمل مناهج الصف الخامس الابتدائي في مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والتربية الاجتماعية والرياضيات والعلوم، إضافة إلى اللغة الإنجليزية لطلاب الصف الثاني متوسط.