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"العيسى" يوجه بتعديل شرط "الدخل" لقبول طلاب التربية الخاصة

الطلبات السابقة ستتم مراجعتها آلياً ومطابقتها مع الشروط الجديدة

 وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل أولياء أمور طلاب التربية الخاصة، حيث أوضحت الوزارة، اليوم، أن هذا التعديل يأتي حرصاً على استفادة أعداد أكبر من المتقدمين لبرنامج "القسائم التعليمية"، وبناءً على اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة، وعدد الأبناء المعاقين، مشيرة إلى أن القبول سيكون بالنظر إلى دخل الأب فقط وليس الأسرة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة سابقاً، بينت أنه "ستتم مراجعتها آلياً، ومطابقتها مع الشروط الجديدة"، ودعت مَن لم يتقدم سابقاً إلى "رفع طلب جديد عبر البوابة الموحدة للتقديم"، مؤكدة أن "شرط الدخل لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعديله بناءً على معايير أولوية الاستحقاق".

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"العيسى" يوجه بتعديل شرط "الدخل" لقبول طلاب التربية الخاصة
سبق

 وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل أولياء أمور طلاب التربية الخاصة، حيث أوضحت الوزارة، اليوم، أن هذا التعديل يأتي حرصاً على استفادة أعداد أكبر من المتقدمين لبرنامج "القسائم التعليمية"، وبناءً على اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة، وعدد الأبناء المعاقين، مشيرة إلى أن القبول سيكون بالنظر إلى دخل الأب فقط وليس الأسرة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة سابقاً، بينت أنه "ستتم مراجعتها آلياً، ومطابقتها مع الشروط الجديدة"، ودعت مَن لم يتقدم سابقاً إلى "رفع طلب جديد عبر البوابة الموحدة للتقديم"، مؤكدة أن "شرط الدخل لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعديله بناءً على معايير أولوية الاستحقاق".

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:05 PM
الطلبات السابقة ستتم مراجعتها آلياً ومطابقتها مع الشروط الجديدة

"العيسى" يوجه بتعديل شرط "الدخل" لقبول طلاب التربية الخاصة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,504

 وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بتعديل شروط القبول المتعلقة بدخل أولياء أمور طلاب التربية الخاصة، حيث أوضحت الوزارة، اليوم، أن هذا التعديل يأتي حرصاً على استفادة أعداد أكبر من المتقدمين لبرنامج "القسائم التعليمية"، وبناءً على اعتبارات تتعلق بنوع الإعاقة، وعدد الأبناء المعاقين، مشيرة إلى أن القبول سيكون بالنظر إلى دخل الأب فقط وليس الأسرة.

وفيما يتعلق بالطلبات المقدمة سابقاً، بينت أنه "ستتم مراجعتها آلياً، ومطابقتها مع الشروط الجديدة"، ودعت مَن لم يتقدم سابقاً إلى "رفع طلب جديد عبر البوابة الموحدة للتقديم"، مؤكدة أن "شرط الدخل لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تعديله بناءً على معايير أولوية الاستحقاق".

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