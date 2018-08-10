أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
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"الغامدي" عميدًا لتقنية العاصمة المقدسة
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
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"الغامدي" عميدًا لتقنية العاصمة المقدسةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-08-10
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
10 أغسطس 2017 - 18 ذو القعدة 1438
12:18 AM
"الغامدي" عميدًا لتقنية العاصمة المقدسة
أصدر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد قرارًا بتكليف الدكتور عبدالله بن علي الغامدي عميدًا للكلية التقنية بالعاصمة المقدسة.
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