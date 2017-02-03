صدر قرار مدير جامعة الباحة د. عبدالله مخايش بتعيين محمد بن عبدالله سعيد الغامدي معيدًا بقسم الرياضيات في كلية العلوم والآداب بالمخواة ، لتفوقه وتخرجه من الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
"الغامدي" معيدًا بجامعة الباحة
صدر قرار مدير جامعة الباحة د. عبدالله مخايش بتعيين محمد بن عبدالله سعيد الغامدي معيدًا بقسم الرياضيات في كلية العلوم والآداب بالمخواة ، لتفوقه وتخرجه من الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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"الغامدي" معيدًا بجامعة الباحةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-02-03
03 فبراير 2017 - 6 جمادى الأول 1438
12:36 AM
"الغامدي" معيدًا بجامعة الباحة
صدر قرار مدير جامعة الباحة د. عبدالله مخايش بتعيين محمد بن عبدالله سعيد الغامدي معيدًا بقسم الرياضيات في كلية العلوم والآداب بالمخواة ، لتفوقه وتخرجه من الكلية بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف.
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