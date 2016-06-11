رُزِق منسوب المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، أحمد بن عبيد الغامدي، أمس، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "لينا".
جعلها الله من مواليد السعادة، وأقرّ بها أعين والديها.
"الغامدي" يُرزق بـ"لينا"
رُزِق منسوب المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، أحمد بن عبيد الغامدي، أمس، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "لينا".
جعلها الله من مواليد السعادة، وأقرّ بها أعين والديها.
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"الغامدي" يُرزق بـ"لينا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2017-06-09
رُزِق منسوب المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، أحمد بن عبيد الغامدي، أمس، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "لينا".
09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
01:46 PM
"الغامدي" يُرزق بـ"لينا"
رُزِق منسوب المحكمة الإدارية بمنطقة الباحة، أحمد بن عبيد الغامدي، أمس، بابنة اتفق وحرمه على تسميتها "لينا".
جعلها الله من مواليد السعادة، وأقرّ بها أعين والديها.
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