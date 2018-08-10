"الغذاء والدواء" تأذن بفسح 6 آلاف صنف غذائي ودوائي وطبي للحجاج

في مطاريْ "الملك عبدالعزيز بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة"

أَذِنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خلال الفترة من 15/ 10 وحتى 13/ 11/ 1438هـ، بفسح 6015 صنفاً دوائياً وغذائياً وجهازاً طبياً لحجاج في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ بينما لم يأذن مفتشو "الهيئة" بفسح 135 صنفاً غذائياً ودوائياً وطبياً مخالفاً خلال الفترة ذاتها.

وقال المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في "الهيئة" الصيدلي عبدالرحمن السلطان: "الغذاء والدواء" لم تأذن بفسح بعض أغذية الحجاج لتلفها، أو مجهولة المصدر، أو سيئة التخزين، أو منتهية الصلاحية، أو لعدم وجود بطاقة غذائية.

وأضاف: رفضت بعض الأدوية لأنها مجهولة المصدر أو المحتوى، أو خاضعة للرقابة، أو بكميات تجارية، أو مقويات جنسية، أو منتهية الصلاحية؛ أما بعض الأجهزة الطبية فرفضت بسبب تلفها.

وأردف: مفتشو "الهيئة" تفقدوا -بمشاركة أمانة المدينة المنورة- 341 منشأة غذائية تشمل: (مطابخ إعاشة، ومطاعم، ومحلات، ووجبات سريعة، وأكلات شعبية، وملاحم، ومخابز، وأسواقاً مركزية في المدينة المنورة) خلال الفترة من 7/ 11 إلى 11/ 11/ 1438هـ، وضبطوا 418 مخالفة فنية وصحية، وصادروا وأتلفوا 7433 كيلوغراماً من الأغذية، شملت لحوماً ودجاجاً وأسماكاً وكبدة، وخضروات وفواكه، وذرة، وزيوتاً نباتية وشوكولاتة، ومعمول تمر.

وتابع: الهيئة العامة للغذاء والدواء زوّدت أمانة منطقة المدينة المنورة بجميع المخالفات الصحية والفنية التي تم الوقوف عليها في تلك المنشآت الغذائية؛ لتتولى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية عليها، ويتولى مفتشو "الهيئة" متابعة تصحيح هذه المخالفات.

وأشار "السلطان" إلى أن فِرَق الهيئة بدأت عملها في بقية المنافذ: (منفذ البطحاء، منفذ جديدة عرعر، منفذ الحديثة، منفذ حالة عمار، ميناء جدة الإسلامي)، كما تتواصل أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية الواقعة في نطاق أمانة العاصمة المقدسة.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار الدور الرقابي للهيئة خلال موسم الحج وفقاً للخطة المعدة لتفتيش الأغذية والأدوية والمنتجات الطبية الواردة مع الحجاج وبعثات الحج، بمشاركة الجهات الحكومية الأخرى المتواجدة بهذه المنافذ.

وقد أعدت "الهيئة" خطةً متكاملةً للتوعية بسلامة الأغذية، ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية خلال موسم الحج، تتضمن حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتوزيع منشورات توعوية على الحجاج في المطارات، وتقديم محاضرات توعوية للعاملين في المنشآت الغذائية؛ للتعريف بالطرق الصحيحة لتداول الغذاء؛ مما يساهم بشكل كبير في الحد من التسمم الغذائي.