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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجيْ كحل متداوليْن بالأسواق

نظراً لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي كحل؛ نظراً لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ.

وذكرت الهيئة أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة في منتجات التجميل رقم GSO 1943.

وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، موضحة أن المنتجين من مؤسسة ماجد العطرجي، الأول كحل أحمر، والثاني كحل أسود.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذين المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبّع مصدر المنتج.

وقالت: "على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورّديها، وعلى مستوردي وموزّعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها".

وأضافت أنها خاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.

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"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجيْ كحل متداوليْن بالأسواق
سبق

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي كحل؛ نظراً لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ.

وذكرت الهيئة أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة في منتجات التجميل رقم GSO 1943.

وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، موضحة أن المنتجين من مؤسسة ماجد العطرجي، الأول كحل أحمر، والثاني كحل أسود.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذين المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبّع مصدر المنتج.

وقالت: "على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورّديها، وعلى مستوردي وموزّعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها".

وأضافت أنها خاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.

02 فبراير 2017 - 5 جمادى الأول 1438
02:06 PM
نظراً لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ

"الغذاء والدواء" تحذّر من منتجيْ كحل متداوليْن بالأسواق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتجي كحل؛ نظراً لاحتوائهما على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ.

وذكرت الهيئة أن مختصيها جمعوا وحللوا عينات من منتجات كحل العيون المتداولة بالأسواق المحلية؛ للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتجين على نسبة عالية من الرصاص والزرنيخ تتجاوز الحد المسموح به كشوائب في المواصفة القياسية الخليجية لمتطلبات السلامة في منتجات التجميل رقم GSO 1943.

وأشارت إلى أن التعرض لنسب عالية من الرصاص والزرنيخ يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك، موضحة أن المنتجين من مؤسسة ماجد العطرجي، الأول كحل أحمر، والثاني كحل أسود.

ونصحت الهيئة المستهلكين بعدم استخدام هذين المنتجين، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبّع مصدر المنتج.

وقالت: "على منافذ البيع ومراكز التوزيع إيقاف بيع هذه المنتجات، وإرجاعها إلى مورّديها، وعلى مستوردي وموزّعي هذه المنتجات سحبها من منافذ البيع والمستودعات والتنسيق مع الهيئة لإتلافها".

وأضافت أنها خاطبت الجهات المختصة لمتابعة سحب هذين المنتجين من الأسواق، ومنع دخولهما إلى المملكة.

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