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"الغفيص": ٨٤٠ ألف أسرة ومليونا فرد جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً

العصيمي": البرنامج سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى ويتم تقييمه كل ٣ أشهر

تصوير - عبدالملك سرور : أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً.
 
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج "حساب المواطن"، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بحضور الدكتور الغفيص، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.
 
وقال "الغفيص" إنه بعد التسجيل سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال أربعة أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.
 
وبيّن أن العائد المدخل على الحساب متغير ويتم تقييمه كل ثلاثة أشهر، ويتم تغيير المبلغ بحسب أسعار النفط وأسعار الطاقة.
 
وأضاف أن هناك ٦٠٠ فتاة يقمن بالرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص البرنامج عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل.
 
من جهته، قال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، إن البرنامج يعتبر منصة موحدة لجميع أشكال الدعم الحكومي.
 
وأضاف المهندس العصيمي أن الحديث عن المبلغ المقيّم هو دخل الأسرة وليس الراتب الشهري والإفصاح للأسرة، وأن المسجلين هم جميع المواطنين السعوديين، وأن راتب الزوجة داخل في الدخل.
 
وقال العصيمي إن "الدراسة التي حددت خط الكفاية بـ 12496 ريالاً شهرياً قيد الدراسة مأخوذة بعين الاعتبار، وأن القائم على الدراسة سامي الدامغ هو مستشار في وزارة العمل، وهو أحد أعضاء فريق "برنامج المواطن".
 
وبيّن أن "المبلغ المرصود لحساب المواطن هو 20 مليار ريال للعام ٢٠١٧، وهو أيضاً ليس مبلغاً نهائياً وقابل للزيادة والنقص، بحسب ما يرد إلينا من تحليل البيانات".
 
وعن تحايل بعض المواطنين في إدخال بيانات مغلوطة، أكد العصيمي: "إننا نثق بالمواطن، وفي الوقت نفسه لدينا ربط إلكتروني مع ١٧ جهة، ونستطيع أن ندقق البيانات"، مشيراً إلى أن وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، أرباب الأسر لا يطلب إثبات سكن، والحديث عن الأفراد لا بد أن يثبت أنه يعيش في سكن مستقل حتى يستحق الدعم".
 
وأضاف أن تسجيل المواطنين في "حساب المواطن" سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، والتسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً.
 
وأوضح أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.
 
وذكر أن برنامج "حساب المواطن" يعد من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
 
وأشار إلى أنه وفقاً لآلية التنفيذ في برنامج "حساب المواطن"، فإنه ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
 
وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج "حساب المواطن" من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن ‏‫برنامج حساب المواطن‬ لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي.

الغفيص علي الغفيص حساب المواطن في تغريدته الثالثة.. حساب المواطن يعلن: التسجيل أول فبراير "حساب المواطن": نتائج الأهلية والاستحقاق ستعلن لاحقاً "العمل" تعلن موعد بدء التسجيل في "حساب المواطن" وتعتمد هيكله التنظيمي تأكيداً لـ "سبق".. "حساب المواطن" موضحاً: أفصحوا عن راتب الزوجة "حساب المواطن": لا بد من الإفصاح عن مرتب الزوجة.. و"العصيمي" لـ"سبق": سنعلن سياسات البرنامج لاحقاً "حساب المواطن": الأنشطة التجارية وتعدُّد السيارات لا تمنع من التسجيل "العمل" تكشف تفاصيل برنامج حساب المواطن.. الخميس بعد ساعات.. "العمل" تكشف تفاصيل مرحلة التسجيل في "حساب المواطن"

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"الغفيص": ٨٤٠ ألف أسرة ومليونا فرد جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً
سبق

تصوير - عبدالملك سرور : أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً.
 
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج "حساب المواطن"، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بحضور الدكتور الغفيص، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.
 
وقال "الغفيص" إنه بعد التسجيل سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال أربعة أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.
 
وبيّن أن العائد المدخل على الحساب متغير ويتم تقييمه كل ثلاثة أشهر، ويتم تغيير المبلغ بحسب أسعار النفط وأسعار الطاقة.
 
وأضاف أن هناك ٦٠٠ فتاة يقمن بالرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص البرنامج عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل.
 
من جهته، قال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، إن البرنامج يعتبر منصة موحدة لجميع أشكال الدعم الحكومي.
 
وأضاف المهندس العصيمي أن الحديث عن المبلغ المقيّم هو دخل الأسرة وليس الراتب الشهري والإفصاح للأسرة، وأن المسجلين هم جميع المواطنين السعوديين، وأن راتب الزوجة داخل في الدخل.
 
وقال العصيمي إن "الدراسة التي حددت خط الكفاية بـ 12496 ريالاً شهرياً قيد الدراسة مأخوذة بعين الاعتبار، وأن القائم على الدراسة سامي الدامغ هو مستشار في وزارة العمل، وهو أحد أعضاء فريق "برنامج المواطن".
 
وبيّن أن "المبلغ المرصود لحساب المواطن هو 20 مليار ريال للعام ٢٠١٧، وهو أيضاً ليس مبلغاً نهائياً وقابل للزيادة والنقص، بحسب ما يرد إلينا من تحليل البيانات".
 
وعن تحايل بعض المواطنين في إدخال بيانات مغلوطة، أكد العصيمي: "إننا نثق بالمواطن، وفي الوقت نفسه لدينا ربط إلكتروني مع ١٧ جهة، ونستطيع أن ندقق البيانات"، مشيراً إلى أن وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، أرباب الأسر لا يطلب إثبات سكن، والحديث عن الأفراد لا بد أن يثبت أنه يعيش في سكن مستقل حتى يستحق الدعم".
 
وأضاف أن تسجيل المواطنين في "حساب المواطن" سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، والتسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً.
 
وأوضح أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.
 
وذكر أن برنامج "حساب المواطن" يعد من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
 
وأشار إلى أنه وفقاً لآلية التنفيذ في برنامج "حساب المواطن"، فإنه ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
 
وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج "حساب المواطن" من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن ‏‫برنامج حساب المواطن‬ لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي.

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
07:44 PM
اخر تعديل
27 يناير 2017 - 29 ربيع الآخر 1438
08:49 AM
العصيمي": البرنامج سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى ويتم تقييمه كل ٣ أشهر

"الغفيص": ٨٤٠ ألف أسرة ومليونا فرد جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً

A A A
زيد الخمشي - الرياض
98
112,464

تصوير - عبدالملك سرور : أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أن ٨٤٠ ألف أسرة ومليوني فرد من مستفيدي الضمان الاجتماعي جاهزون لدخول "حساب المواطن" تلقائياً.
 
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي لبرنامج "حساب المواطن"، الذي عقدته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية اليوم بحضور الدكتور الغفيص، حيث اطلع على آخر الاستعدادات لتدشين البوابة الإلكترونية للبرنامج، والتي ستكون المنصة الوحيدة لتلقي طلبات التسجيل في البرنامج.
 
وقال "الغفيص" إنه بعد التسجيل سيتم تحليل ودراسة البيانات المدخلة طوال أربعة أشهر من قبل لجنة وزارية مكونة من وزارة الاقتصاد والتخطيط، والمالية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وبعدها يتحدد المبلغ المدخل.
 
وبيّن أن العائد المدخل على الحساب متغير ويتم تقييمه كل ثلاثة أشهر، ويتم تغيير المبلغ بحسب أسعار النفط وأسعار الطاقة.
 
وأضاف أن هناك ٦٠٠ فتاة يقمن بالرد على الاستفسارات التي ترد بخصوص البرنامج عبر الهاتف وعبر وسائل التواصل.
 
من جهته، قال المشرف العام على قطاع التنمية الاجتماعية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس ماجد العصيمي، إن البرنامج يعتبر منصة موحدة لجميع أشكال الدعم الحكومي.
 
وأضاف المهندس العصيمي أن الحديث عن المبلغ المقيّم هو دخل الأسرة وليس الراتب الشهري والإفصاح للأسرة، وأن المسجلين هم جميع المواطنين السعوديين، وأن راتب الزوجة داخل في الدخل.
 
وقال العصيمي إن "الدراسة التي حددت خط الكفاية بـ 12496 ريالاً شهرياً قيد الدراسة مأخوذة بعين الاعتبار، وأن القائم على الدراسة سامي الدامغ هو مستشار في وزارة العمل، وهو أحد أعضاء فريق "برنامج المواطن".
 
وبيّن أن "المبلغ المرصود لحساب المواطن هو 20 مليار ريال للعام ٢٠١٧، وهو أيضاً ليس مبلغاً نهائياً وقابل للزيادة والنقص، بحسب ما يرد إلينا من تحليل البيانات".
 
وعن تحايل بعض المواطنين في إدخال بيانات مغلوطة، أكد العصيمي: "إننا نثق بالمواطن، وفي الوقت نفسه لدينا ربط إلكتروني مع ١٧ جهة، ونستطيع أن ندقق البيانات"، مشيراً إلى أن وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، أرباب الأسر لا يطلب إثبات سكن، والحديث عن الأفراد لا بد أن يثبت أنه يعيش في سكن مستقل حتى يستحق الدعم".
 
وأضاف أن تسجيل المواطنين في "حساب المواطن" سيكون متاحاً بدءاً من 4 جمادى الأولى، الموافق 1 فبراير المقبل، والتسجيل مفتوح على مدار 24 ساعة يومياً.
 
وأوضح أن الفئة الأساسية المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، وأسر حاملي بطاقة التنقل، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي، وزوجة المواطن السعودي، وكذلك الفرد المستقل، وهو الذكر غير المتزوج أو الأنثى غير المتزوجة، ويشمل ذلك الأعزب أو العزباء، والأرمل أو الأرملة، والمطلق أو المطلقة، والذي يسكن في سكن مستقل عن مسكن رب الأسرة، وليس لديه تابعون أو معالون.
 
وذكر أن برنامج "حساب المواطن" يعد من أهم الأدوات، لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.
 
وأشار إلى أنه وفقاً لآلية التنفيذ في برنامج "حساب المواطن"، فإنه ستتم دراسة ملفات المستفيدين بعد اكتمال التسجيل، وتقرير أهلية الأسر المتقدمة، وسيتم تسجيل جميع المؤهلين لنظام الدعم تلقائياً، وتسديد مبالغ الدعم للمستفيدين نقداً عن طريق التحويل المصرفي، بحيث يتم صرف البدلات للأسر المستحقة قبل تنفيذ أي من الإصلاحات التي قد تمس بالمواطن.
 
وأكد المهندس العصيمي أهمية استقاء المعلومات عن برنامج "حساب المواطن" من القنوات الرسمية المعتمدة، مشيراً إلى أن البرنامج سيكون خاضعاً للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي، لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف للدعم، وليعكس التغيرات في أسعار الطاقة، والاحتياجات الأخرى التي قد تترك أعباء إضافية على الأسر.

من جانبه أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن ‏‫برنامج حساب المواطن‬ لا يلغي برنامج حافز ولا الضمان الاجتماعي.

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