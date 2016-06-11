أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.
ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
الغفيص: قصر نشاط نقل المركبات على السعوديين يوفر فرصاً كثيرة
بعد قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة النقل العام والمرور والأمن
أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.
ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
الغفيص: قصر نشاط نقل المركبات على السعوديين يوفر فرصاً كثيرة
بعد قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة النقل العام والمرور والأمن
أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.
ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.