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الغفيص: قصر نشاط نقل المركبات على السعوديين يوفر فرصاً كثيرة

بعد قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة النقل العام والمرور والأمن

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن ‏قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.

ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

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الغفيص: قصر نشاط نقل المركبات على السعوديين يوفر فرصاً كثيرة
سبق

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن ‏قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.

ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

10 يونيو 2017 - 15 رمضان 1438
10:24 AM

الغفيص: قصر نشاط نقل المركبات على السعوديين يوفر فرصاً كثيرة

بعد قرار مجلس الوزراء بالتنسيق مع هيئة النقل العام والمرور والأمن

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
31
30,738

أكّد وزير العمل والتنمية الاجتماعية علي الغفيص؛ أن ‏قرار مجلس الوزراء بقصر ممارسة نشاط نقل الركاب على السعوديين سيؤدي - بعد توفيق الله - إلى تمكين أبنائنا من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.

وكان مجلس الوزراء قد أقرّ في جلسة الإثنين الماضي، عدداً من الإجراءات، وتتضمن قيام هيئة النقل العام - بالتنسيق مع (الأمن العام, والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية, والتحقّق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات الاشتراطات اللازمة.

ووجّه المجلس هيئة النقل العام - بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية - باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين, والرفع عمّا يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.

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