"الغفيص" يدشن البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر
تسعى لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل
دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم، البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر؛ لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل.
وسلم "الغفيص" أول وثائق برنامج العمل الحر لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية. ووفق الوزارة يُمكن لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في برنامج العمل الحر من خلال الرابط: https://freelance.910ths.sa
"الغفيص" يدشن البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2017-10-10
دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم، البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر؛ لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل.
وسلم "الغفيص" أول وثائق برنامج العمل الحر لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية. ووفق الوزارة يُمكن لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في برنامج العمل الحر من خلال الرابط: https://freelance.910ths.sa
10 أكتوبر 2017 - 20 محرّم 1439
10:52 AM
"الغفيص" يدشن البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر
دشّن وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص، اليوم، البوابة الإلكترونية لبرنامج العمل الحر؛ لتمكين السعوديين والسعوديات من فرص العمل.
وسلم "الغفيص" أول وثائق برنامج العمل الحر لمجموعة من الشباب والشابات أصحاب المشاريع الذاتية. ووفق الوزارة يُمكن لرواد ورائدات الأعمال التسجيل في برنامج العمل الحر من خلال الرابط: https://freelance.910ths.sa