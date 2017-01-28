"الغنامي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
في ليلة بهيجة، احتفل الشاب سعد بن الحميدي الغنامي، بزفافه، مساء أمس بإحدى قاعات الأفراح بالشرائع، وسط لفيف من الأهل والزملاء والشعراء وأعيان المجتمع.
تخلل الحفل قصائد منبرية وأوبريتات إنشادية شارك فيها الحضور .
"سبق" تبارك لـ"الغنامي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وموفقة.
"الغنامي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-01-28
في ليلة بهيجة، احتفل الشاب سعد بن الحميدي الغنامي، بزفافه، مساء أمس بإحدى قاعات الأفراح بالشرائع، وسط لفيف من الأهل والزملاء والشعراء وأعيان المجتمع.
تخلل الحفل قصائد منبرية وأوبريتات إنشادية شارك فيها الحضور .
"سبق" تبارك لـ"الغنامي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وموفقة.
28 يناير 2017 - 30 ربيع الآخر 1438
06:03 PM
"الغنامي" يحتفل بزفافه في مكة المكرمة
في ليلة بهيجة، احتفل الشاب سعد بن الحميدي الغنامي، بزفافه، مساء أمس بإحدى قاعات الأفراح بالشرائع، وسط لفيف من الأهل والزملاء والشعراء وأعيان المجتمع.
تخلل الحفل قصائد منبرية وأوبريتات إنشادية شارك فيها الحضور .
"سبق" تبارك لـ"الغنامي" وتتمنى له حياة زوجية سعيدة وموفقة.