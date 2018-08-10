الفالح: سنقف مع أشقائنا حتى يعود العراق قوياً ومزدهراً

استقبل اللعيبي وناقشا توحيد الجهود لاستقرار الأسواق

استقبل وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ في الظهران اليوم، وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي؛ والوفد المرافق له من كبار مسؤولي وخبراء وزارة النفط العراقية، ضمن زيارة رسمية إلى المملكة.

وبحث الوزير الفالح؛ ونظيره العراقي، جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الطاقة وأسواق النفط العالمية وفرص الاستثمار بين البلدين.

وأعلن الفالح، أنه ناقش استقرار أسواق النفط مع نظيره العراقي، وقال "الفالح": تمت مناقشة توحيد جهود الدول كافة لاستقرار الأسواق، وكذلك المشاريع المستقبلية بين البلدين.

وأشار إلى أنه نقل للوزير "اللعيبي"؛ حرص قيادة المملكة على استقرار العراق سياسياً وأمنياً واقتصادياً، بقوله: سنقف مع أشقائنا حتى يعود العراق قوياً ومزدهراً.

وستشمل زيارة وزير النفط العراقي والوفد المرافق شركة أرامكو السعودية، ومنطقة الجبيل الصناعية لزيارة مشاريع شركات: سابك، صدارة وساتورب، للاطلاع ميدانياً على التجارب السعودية في مجالات الطاقة والبتروكيماويات.