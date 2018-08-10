الفتح يواصل تحضيراته للتعاون.. وشرفي يهدي الجمهور تذاكر مجانية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تحضيراته لأولى مواجهاته في الموسم الرياضي المقبل، والتي يستضيف فيها فريق التعاون يوم الخميس القادم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.



وأقام الفريق تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب المباراة، حيث بدأ المدير الفني للفريق السيد فتحي الجبال التدريبات بتمارين الإحماء، بعدها قسم اللاعبين إلى مجموعتين أجرى من خلالها مناورة على كامل مساحة الملعب طبق من خلالها العديد من الجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة القادمة.



من جانبه تكفل عضو شرف نادي الفتح وأحد كبار الداعمين أحمد بن راشد الراشد بشراء تذاكر مدرجات الدرجة الثانية لملعب الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء وتوزيعها مجاناً في لقاء الفتح أمام نظيره فريق التعاون.

