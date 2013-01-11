"الفرم" نقيباً بالحرس الوطني بالرياض

قلد قائد كتيبة الشرطة العسكرية الثانية بالحرس الوطني بالعاصمة الرياض، العميد بدر العضيلة، الملازم أول نايف الفرم رتبته الجديدة "نقيب" بحضور ركن العمليات العقيد محمد النملة وركن الاستخبارات المقدم عبدالله صقر المطيري.



من جهته عبر الملازم أول "الفرم" عن امتنانه لهذه الثقة الغالية عليه، متمنياً أن تكون حافزاً له لبذل المزيد من الجهود في خدمة الدين والوطن.

