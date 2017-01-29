الفرنسي كارتيرون يقود النصر حتى نهاية الموسم

خلفاً للكرواتي زوران

وصل نادي النصر إلى اتفاق اليوم الأحد مع المدير الفني الفرنسي باتريك كالديرون لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفاً للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش.



وتقرر أن يصل كالديرون الأربعاء المقبل إلى الرياض.

