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الفرنسي كارتيرون يقود النصر حتى نهاية الموسم

خلفاً للكرواتي زوران

وصل نادي النصر إلى اتفاق اليوم الأحد مع المدير الفني الفرنسي باتريك كالديرون لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفاً للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش.

 
وتقرر أن يصل كالديرون الأربعاء المقبل إلى الرياض.
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفرنسي كارتيرون يقود النصر حتى نهاية الموسم
سبق

وصل نادي النصر إلى اتفاق اليوم الأحد مع المدير الفني الفرنسي باتريك كالديرون لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفاً للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش.

 
وتقرر أن يصل كالديرون الأربعاء المقبل إلى الرياض.
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
11:09 PM
اخر تعديل
30 يناير 2017 - 2 جمادى الأول 1438
02:11 PM
خلفاً للكرواتي زوران

الفرنسي كارتيرون يقود النصر حتى نهاية الموسم

A A A
أحمد سرور - الرياض
25
20,745

وصل نادي النصر إلى اتفاق اليوم الأحد مع المدير الفني الفرنسي باتريك كالديرون لقيادة الفريق الكروي الأول حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي خلفاً للمستقيل الكرواتي زوران ماميتش.

 
وتقرر أن يصل كالديرون الأربعاء المقبل إلى الرياض.
 

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