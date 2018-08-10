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"الفهد": الكشافة ستسهم في إدارة حشود الحجيج من المخيمات للجمرات

خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية برعاية "سبق" مساء أمس بالرياض

كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمنافذ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ عن إسهام الكشافة خلال موسم حج هذا العام في عملية إدارة حشود أفواج الحجاج من المخيمات إلى الجمرات والعكس.

وأوضح "الفهد"؛ أن الخدمات شملت الحجاج التابعين للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران.

وشارك "الفهد"؛ في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية، مساء أمس، في مقرها بالرياض، برعاية إعلامية من "سبق"، بمناسبة بدء معسكرات الخدمة العامة.

وقال: خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد إلى سنوات طويلة مكّنت الكشّافين من امتلاك إمكانات مميزة يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.

وأضاف: الجمعية ووفق خططها تعمل على تطبيق الممارسات التي تتفق ورؤية المملكة 2030، عبر الإسهام في بناء شباب الوطن، وتحقيق الآمال والتطلعات التي تتطلع إليها الرؤية.

وثمّن دور القطاعات الكشفية في إنجاح المعسكرات من خلال عشرة معسكرات فرعية تقيمها الجمعية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ومعسكر بالمدينة المنوّرة، وإشرافها على 16 معسكراً تقيمها كشافة وزارة التعليم في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشار إلى أن الجمعية وقّعت اتفاقيات شراكة عدة مع عددٍ من الجمعيات غير الربحية ضمن سعيها المستمر لتطوير العمل والتوسع النوعي والكمي للمعسكرات.

من جهته، قال قائد عام المعسكرات بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي: الجمعية تسعى الى التوسع في نمو العمل التطوعي، كماً وكيفاً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وإن عمل الشباب التطوعي في برامج الخدمة العامة يعزز القيم والتنمية الوطنية، كما أن الكشافة جميعهم رجال أمن في هذا الوطن يسهمون في مواجهة كل ما يُحاك تجاه الوطن والمحافظة على ممتلكاته وأمنه.

من جانبه، ذكر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنوّرة الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن المعسكر أكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن زوّار مسجد رسول الله، من خلال إعداد وتأهيل مقر المعسكر وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوّالة وكشافة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الفهد": الكشافة ستسهم في إدارة حشود الحجيج من المخيمات للجمرات
سبق

كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمنافذ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ عن إسهام الكشافة خلال موسم حج هذا العام في عملية إدارة حشود أفواج الحجاج من المخيمات إلى الجمرات والعكس.

وأوضح "الفهد"؛ أن الخدمات شملت الحجاج التابعين للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران.

وشارك "الفهد"؛ في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية، مساء أمس، في مقرها بالرياض، برعاية إعلامية من "سبق"، بمناسبة بدء معسكرات الخدمة العامة.

وقال: خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد إلى سنوات طويلة مكّنت الكشّافين من امتلاك إمكانات مميزة يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.

وأضاف: الجمعية ووفق خططها تعمل على تطبيق الممارسات التي تتفق ورؤية المملكة 2030، عبر الإسهام في بناء شباب الوطن، وتحقيق الآمال والتطلعات التي تتطلع إليها الرؤية.

وثمّن دور القطاعات الكشفية في إنجاح المعسكرات من خلال عشرة معسكرات فرعية تقيمها الجمعية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ومعسكر بالمدينة المنوّرة، وإشرافها على 16 معسكراً تقيمها كشافة وزارة التعليم في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشار إلى أن الجمعية وقّعت اتفاقيات شراكة عدة مع عددٍ من الجمعيات غير الربحية ضمن سعيها المستمر لتطوير العمل والتوسع النوعي والكمي للمعسكرات.

من جهته، قال قائد عام المعسكرات بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي: الجمعية تسعى الى التوسع في نمو العمل التطوعي، كماً وكيفاً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وإن عمل الشباب التطوعي في برامج الخدمة العامة يعزز القيم والتنمية الوطنية، كما أن الكشافة جميعهم رجال أمن في هذا الوطن يسهمون في مواجهة كل ما يُحاك تجاه الوطن والمحافظة على ممتلكاته وأمنه.

من جانبه، ذكر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنوّرة الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن المعسكر أكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن زوّار مسجد رسول الله، من خلال إعداد وتأهيل مقر المعسكر وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوّالة وكشافة.

09 أغسطس 2017 - 17 ذو القعدة 1438
02:08 PM

"الفهد": الكشافة ستسهم في إدارة حشود الحجيج من المخيمات للجمرات

خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعية برعاية "سبق" مساء أمس بالرياض

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عبدالحكيم شار - الرياض
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كشف المشرف العام على معسكرات الخدمة العامة في مكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة والمدينة المنوّرة والمنافذ، الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد؛ عن إسهام الكشافة خلال موسم حج هذا العام في عملية إدارة حشود أفواج الحجاج من المخيمات إلى الجمرات والعكس.

وأوضح "الفهد"؛ أن الخدمات شملت الحجاج التابعين للمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، والمؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج إيران.

وشارك "الفهد"؛ في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية، مساء أمس، في مقرها بالرياض، برعاية إعلامية من "سبق"، بمناسبة بدء معسكرات الخدمة العامة.

وقال: خبرات الجمعية في عملية إدارة الحشود تمتد إلى سنوات طويلة مكّنت الكشّافين من امتلاك إمكانات مميزة يتم تطويرها كل عام عبر مراحل زمانية ومكانية وتقنية.

وأضاف: الجمعية ووفق خططها تعمل على تطبيق الممارسات التي تتفق ورؤية المملكة 2030، عبر الإسهام في بناء شباب الوطن، وتحقيق الآمال والتطلعات التي تتطلع إليها الرؤية.

وثمّن دور القطاعات الكشفية في إنجاح المعسكرات من خلال عشرة معسكرات فرعية تقيمها الجمعية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، ومعسكر بالمدينة المنوّرة، وإشرافها على 16 معسكراً تقيمها كشافة وزارة التعليم في المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشار إلى أن الجمعية وقّعت اتفاقيات شراكة عدة مع عددٍ من الجمعيات غير الربحية ضمن سعيها المستمر لتطوير العمل والتوسع النوعي والكمي للمعسكرات.

من جهته، قال قائد عام المعسكرات بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة الدكتور صالح بن رجاء الحربي: الجمعية تسعى الى التوسع في نمو العمل التطوعي، كماً وكيفاً لمواكبة رؤية المملكة 2030، وإن عمل الشباب التطوعي في برامج الخدمة العامة يعزز القيم والتنمية الوطنية، كما أن الكشافة جميعهم رجال أمن في هذا الوطن يسهمون في مواجهة كل ما يُحاك تجاه الوطن والمحافظة على ممتلكاته وأمنه.

من جانبه، ذكر قائد المعسكر الكشفي لخدمة الحجاج بالمدينة المنوّرة الدكتور محمد بن سبيل الجهني، أن المعسكر أكمل استعداداته لخدمة ضيوف الرحمن زوّار مسجد رسول الله، من خلال إعداد وتأهيل مقر المعسكر وجدولة برامج التأهيل ودورات التدريب للمشاركين في المعسكر من قادة وجوّالة وكشافة.

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