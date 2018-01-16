"الفهيد": تصلني إشادات عريضة بخريجي الكليات التقنية.. و"كلية بريدة" مفخرة

قال: المؤسسة تسعى لتطوير مناهجها لتتواكب مع التطورات التقنية والمهنية

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أن خريجي الكليات التقنية بالمملكة دائماً ما يلقون الإشادات الواسعة نظير تميزهم في عملهم وتفوقهم في النتائج، والتي تصله مباشرة من كبار مسؤولي عدد من القطاعات الحكومية والأهلية.



وبيّن أن المؤسسة العامة تسعى في خططها وأعمالها لتطوير مناهجها التعليمية لتتواكب مع التطورات التقنية والمهنية، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل في المملكة، وكذلك في توفير التدريب التقني والمهني المناسب المرتكز على الجودة والكفاية .



جاء ذلك خلال زيارة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للكلية التقنية بمدينة بريدة، والتي اشتملت على جولة تفقدية على بعض مرافق الكلية ومنها المباني التدريبية التي شهدت أعمال تحسينات بطريقة فنية مميزة، وكذلك رعايته للحفل الخطابي المعد بالمناسبة، حيث شاهد الدكتور الفهيد عرضاً تلفزيونياً عن الكلية التقنية بمدينة بريدة، ثم شاهد عرضاً للخطة الاستراتيجية للكلية .



وأشاد الدكتور "الفهيد" بإنجازات الكلية التقنية في مدينة بريدة، معتبراً ما حققته الكلية من إنجازات مدعاة للفخر، كما أشاد بتعاون عميد الكلية ومنسوبيها في ما قدمته الكلية من خدمات متنوعة ولاسيما في المجال الاجتماعي من خلال تقديم برامج وفعاليات نوعية ومميزة لشرائح مجتمعية عدة داخل الكلية وخارجها.



بعد ذلك قدم عميد الكلية الدكتور فهد بن علي العيد وعبر كلمته شكره البالغ للمحافظ لزيارته الكلية وتفقده مرافقها، مبيناً أن الكلية في العام المنصرم حققت أهدافاً وإنجازات جعلت كافة منسوبيها فخورين بنهاية جميلة لعام حافل بالعطاء، مستعرضاً إنجازات الكلية بالتفصيل والتي تحققت بجهود كافة العاملين بالكلية وكان لها الأثر الإيجابي على المجتمع بالمنطقة.

بعد ذلك كرم محافظ المؤسسة العامة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد عددًا من منسوبي الكلية الذين ساهموا في إبراز الكلية في أحسن صورة .

