"الفهيد" يوافق على إنشاء مجلس إعلامي لمؤسسة التدريب التقني والمهني

لتطوير الأداء والاستفادة من الكوادر تحقيقاً لرؤية المملكة 2030

وافق محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، على تأسيس مجلس إعلامي للمؤسسة، يتكون من عدد من أعضاء الإعلام من كافة وحدات المؤسسة المنتشرة بمناطق المملكة.

ويهدف المجلس إلى تحقيق تطلعات المؤسسة لتطوير الأداء الإعلامي والاستفادة من الكوادر المميزة في هذا الجانب من أبناء المؤسسة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضح رئيس المجلس، مدير العلاقات العامة والإعلام بالمؤسسة، حمود بن عبد الرحمن الشهري، أن الهدف من إنشاء المجلس هو إبراز جهود ومنجزات التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالمهنية والجودة التي يتطلبها العمل الإعلامي وتحقيق ريادة إعلامية وتسويقية للمؤسسة، وتوعية المجتمع بأهمية التدريب التقني لإتاحة فرصة التدرب للقادرين والراغبين فيه من الذكور والإناث، والمشاركة في المحافل المختلفة لإبراز ما وصل إليه التدريب التقني والمهني بالمملكة، بالإضافة إلى الارتقاء بالعمل الإعلامي المؤسسي بشكل مهني واحترافي.

وقدم "الشهري" باسمه ونيابة عن أعضاء المجلس شكره وتقديره لمحافظ المؤسسة على الموافقة على إنشاء المجلس ودعمه لكافة أنشطة وبرامج المؤسسة الإعلامية، مشيرا إلى أن الجميع سيكون -بإذن الله- عند تطلعاته.

وشمل المجلس الإعلامي للمؤسسة فهد الحنتوشي أميناً للمجلس، وعضوية كلا من أحمد الشايع، وياسر الأحمري، وأحمد أبو حسان، ووليد الشويهين، وسلمان آل مقرح، وعادل الحوشان، وأحمد البطاح.