النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفهيد" يوجّه بصرف مكافآت لـ390 متفوقاً في التدريب التقني

في جميع الكليات والمعاهد الصناعية للفصل التدريبي الماضي

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بصرف مكافآت لـ(390) متدرباً ومتدربة، يمثلون المتفوقين والمتميزين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية في الفصل التدريبي الماضي والصيفي؛ وذلك ضِمن تخصصات نوعية؛ كصيانة الطائرات والمهن المرتبطة بالغذاء والبيئة، والشبكات وصيانة الحاسب الآلي.

وقالت المؤسسة في بيان لها: إن المكافآت الممنوحة للمتدربين تأتي كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ حيث يتم حصر المتفوقين من قِبَل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين؛ لمنحهم مكافأة التفوق.

وبلغت قيمة المكافآت التشجيعية (780.000) ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب ومتدربة؛ حيث تشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5) حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألا يكون المتدرب قد حُرِم أو رَسَب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجّلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفهيد" يوجّه بصرف مكافآت لـ390 متفوقاً في التدريب التقني
سبق

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بصرف مكافآت لـ(390) متدرباً ومتدربة، يمثلون المتفوقين والمتميزين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية في الفصل التدريبي الماضي والصيفي؛ وذلك ضِمن تخصصات نوعية؛ كصيانة الطائرات والمهن المرتبطة بالغذاء والبيئة، والشبكات وصيانة الحاسب الآلي.

وقالت المؤسسة في بيان لها: إن المكافآت الممنوحة للمتدربين تأتي كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ حيث يتم حصر المتفوقين من قِبَل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين؛ لمنحهم مكافأة التفوق.

وبلغت قيمة المكافآت التشجيعية (780.000) ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب ومتدربة؛ حيث تشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5) حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألا يكون المتدرب قد حُرِم أو رَسَب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجّلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.

09 أكتوبر 2017 - 19 محرّم 1439
12:32 PM

"الفهيد" يوجّه بصرف مكافآت لـ390 متفوقاً في التدريب التقني

في جميع الكليات والمعاهد الصناعية للفصل التدريبي الماضي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,749

وجّه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، بصرف مكافآت لـ(390) متدرباً ومتدربة، يمثلون المتفوقين والمتميزين في جميع الكليات التقنية والكليات التقنية العالمية والمعاهد الثانوية الصناعية في الفصل التدريبي الماضي والصيفي؛ وذلك ضِمن تخصصات نوعية؛ كصيانة الطائرات والمهن المرتبطة بالغذاء والبيئة، والشبكات وصيانة الحاسب الآلي.

وقالت المؤسسة في بيان لها: إن المكافآت الممنوحة للمتدربين تأتي كنوع من الحوافز للمتميزين الحاصلين على معدلات متفوقة؛ لتشجيعهم في استمرار التفوق والنجاح في حياتهم العملية والعلمية؛ حيث يتم حصر المتفوقين من قِبَل إدارة شؤون المتدربين بالمؤسسة في كل فصل تدريبي من كل عام في جميع الكليات والمعاهد التقنية للجنسين؛ لمنحهم مكافأة التفوق.

وبلغت قيمة المكافآت التشجيعية (780.000) ريال بواقع (2000) ريال لكل متدرب ومتدربة؛ حيث تشترط المؤسسة للحصول على المكافأة تحقيق معدل تراكمي لا يقل عن (4.75) من (5) حسب الدرجات المدخلة في نظام الوحدات التدريبية في نهاية الفصل، وأن يكون المرشح سعودياً، وألا يكون المتدرب قد حُرِم أو رَسَب في أي مقرر تدريبي، وألا يكون قد صدر بحقه أي عقوبات تأديبية مسجّلة في نظام الوحدات التدريبية، وألا يكون المتدرب موظفاً.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تحرص على مواكبة سوق العمل عبر تطوير وتحديث مناهجها التدريبية؛ حيث يُعتبر القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في تصميم تلك المناهج؛ بهدف تأهيل الكوادر الوطنية من الشباب والفتيات للعمل في جميع القطاعات التجارية والصناعية؛ وذلك لضمان الإسراع في توفير فرص وظيفية مناسبة للجنسين.

شارك برأيك
12
102

أسعار حملات حجاج الداخل عبر المسار الإلكتروني :

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

17.7 مليار ..

17.7 مليار ..

30 سبتمبر
17,554
1.3 مليار ..

1.3 مليار ..

15 سبتمبر
20,847
41 مليون ..

41 مليون ..

02 أغسطس
40,172
73 مليوناً..

73 مليوناً..

30 يوليو
31,565

كاريكاتير

ماذا سنفعل بالسائقين بعد قيادة المرأة؟

المقالات

"باحتنا أجمل"!

"باحتنا أجمل"!

جمعان الكرت
هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

هل تلجأ نزاهة للتشهير؟

عبدالرحمن المرشد
الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

الرياضة السعودية وجدت ضالتها!

نايف معلا
العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

العدوان على قصر السلام.. ما المقصود؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

في تعزيز الصحة.. هل أعيش في برج عاجي؟!!

عبدالرحمن القحطاني
أنت موظف حكومي.. يا حظك!

أنت موظف حكومي.. يا حظك!

جمعان الكرت
"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

"اس-٤٠٠" وسيادتنا والدولة الكونفدرالية

صالح السعيد
رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

رسالة للمعلِّم في يومه العالمي

خالد الشبانة
الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

الرياضة النسائية.. (فتَّحِي يا وردة.. سَكِّري يا وردة)

خالد الحقباني
حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

حوار الشياطين.. واختلاف المثقفين!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
عندك "سناب"..؟!!

عندك "سناب"..؟!!

هلال الهلالي
مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

مَنْ يُنقذ مربِّي النحل؟

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م
#إنفوجرافيك : إحصائيات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م

بروفايل

الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"
الرياض.. المدينة التي لا تشبهها مدينة.. هكذا "الندى والبرد والضحكة وسط القلب"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة