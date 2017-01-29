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الفيحاء والجيل أحباب في دوري الدرجة الأولى

أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى جمعت بين الجيل وضيفه الفيحاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي "هدف لمثله".

وبهذه النتيجة بقي الفيحاء ثالثاً وصعد الجيل ثلاثة مراكز على سلم الترتيب ليصبح بالمركز الحادي عشر.

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "33 نقطة"
2 - النهضة "30 نقطة"
3 - الفيحاء "30 نقطة"
4 - العروبة "28 نقطة"
5 - الشعلة "28 نقطة"
6 - هجر "27 نقطة"
7 - نجران "26 نقطة"
8 - ضمك "25 نقطة"
9 - الحزم "23 نقطة"
10 - وج "23 نقطة"
11 - الجيل "21 نقطة"
12 - العدالة "21 نقطة"
13 - القيصومة "21 نقطة"
14 - النجوم "19 نقطة"
15 - الوطني "18 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء والجيل أحباب في دوري الدرجة الأولى
سبق

أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى جمعت بين الجيل وضيفه الفيحاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي "هدف لمثله".

وبهذه النتيجة بقي الفيحاء ثالثاً وصعد الجيل ثلاثة مراكز على سلم الترتيب ليصبح بالمركز الحادي عشر.

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "33 نقطة"
2 - النهضة "30 نقطة"
3 - الفيحاء "30 نقطة"
4 - العروبة "28 نقطة"
5 - الشعلة "28 نقطة"
6 - هجر "27 نقطة"
7 - نجران "26 نقطة"
8 - ضمك "25 نقطة"
9 - الحزم "23 نقطة"
10 - وج "23 نقطة"
11 - الجيل "21 نقطة"
12 - العدالة "21 نقطة"
13 - القيصومة "21 نقطة"
14 - النجوم "19 نقطة"
15 - الوطني "18 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".
 

29 يناير 2017 - 1 جمادى الأول 1438
08:14 PM

الفيحاء والجيل أحباب في دوري الدرجة الأولى

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
873

أقيمت اليوم مباراة واحدة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة من الدوري السعودي لأندية الدرجة الأولى جمعت بين الجيل وضيفه الفيحاء، وانتهت بالتعادل الإيجابي "هدف لمثله".

وبهذه النتيجة بقي الفيحاء ثالثاً وصعد الجيل ثلاثة مراكز على سلم الترتيب ليصبح بالمركز الحادي عشر.

وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 - أحد "33 نقطة"
2 - النهضة "30 نقطة"
3 - الفيحاء "30 نقطة"
4 - العروبة "28 نقطة"
5 - الشعلة "28 نقطة"
6 - هجر "27 نقطة"
7 - نجران "26 نقطة"
8 - ضمك "25 نقطة"
9 - الحزم "23 نقطة"
10 - وج "23 نقطة"
11 - الجيل "21 نقطة"
12 - العدالة "21 نقطة"
13 - القيصومة "21 نقطة"
14 - النجوم "19 نقطة"
15 - الوطني "18 نقطة"
16 - الطائي "14 نقطة".
 

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