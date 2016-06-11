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الفيحاء يعلن تعاقده مع "الرويلي" موسمين

أعلنت إدارة نادي الفيحاء توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي" لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكتب حساب النادي في "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال "عبدالمجيد الرويلي" لاعب ⁧المنتخب السعودي بعقد احترافي لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى".

وبرز "الرويلي" مع فريق التعاون الموسم ما قبل الماضي؛ ما دفع الهلال إلى شراء عقده قبل أن يحقق معه بطولتين وينتقل الآن إلى صفوف الفيحاء الصاعد حديثًا لدوري جميل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يعلن تعاقده مع "الرويلي" موسمين
سبق

أعلنت إدارة نادي الفيحاء توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي" لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكتب حساب النادي في "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال "عبدالمجيد الرويلي" لاعب ⁧المنتخب السعودي بعقد احترافي لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى".

وبرز "الرويلي" مع فريق التعاون الموسم ما قبل الماضي؛ ما دفع الهلال إلى شراء عقده قبل أن يحقق معه بطولتين وينتقل الآن إلى صفوف الفيحاء الصاعد حديثًا لدوري جميل.

09 يونيو 2017 - 14 رمضان 1438
08:36 PM

الفيحاء يعلن تعاقده مع "الرويلي" موسمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الفيحاء توقيعها مع "عبدالمجيد الرويلي" لاعب خط وسط فريق الهلال الأول لكرة القدم لمدة سنتين قابلة للتجديد.

وكتب حساب النادي في "تويتر": "أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال "عبدالمجيد الرويلي" لاعب ⁧المنتخب السعودي بعقد احترافي لمدة سنتين مع أفضلية التجديد لسنة أخرى".

وبرز "الرويلي" مع فريق التعاون الموسم ما قبل الماضي؛ ما دفع الهلال إلى شراء عقده قبل أن يحقق معه بطولتين وينتقل الآن إلى صفوف الفيحاء الصاعد حديثًا لدوري جميل.

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