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الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات

واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.

وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".

وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات
سبق

واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.

وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".

وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.

11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:17 AM

الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.

وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".

وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.

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