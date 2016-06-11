الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات
واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.
وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".
وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.
الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2017-06-11
واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.
وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".
وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.
11 يونيو 2017 - 16 رمضان 1438
01:17 AM
الفيحاء يواصل صفقاته ويوقع مع "حاتم بلال" ٤ سنوات
واصل فريق الفيحاء الأول لكرة القدم مسلسل صفقاته وأعلن التوقيع مع حاتم بلال مدافع فريق الوحدة.
وكتب حساب النادي عبر تويتر:"أنهت إدارة الفيحاء إجراءات انتقال مدافع نادي الوحدة الكابتن حاتم بلال بعقد احترافي لمدة 4 سنوات".
وكان النادي الصاعد حديثًا لدوري جميل قد أعلن عن إبرام عدة صفقات يأتي في مقدمتهم عبدالمجيد الرويلي وعبدالله كنو ومسلم آل فريج ومحمد مجرشي وضيف الله القرني.