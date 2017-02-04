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الفيصلي أمل الفرسان للهروب من الأخير ولقاء الجريحين يجمع النصر والخليج

في ختام الجولة 17 من دوري جميل

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة 17 من دوري جميل بمواجهتين حاسمة ومثيرة، ورحلة البحث عن النقاط الثلاث وعدم التفريط فيها هو شعار المواجهتين.

الخليج- النصر:
تجمع المباراة الأولى الخليج والنصر على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل النصر اللقاء وعينه على النقاط الثلاث مع مدربه الجديد الكرواتي "براجا" في أول لقاء له مع الفريق الأصفر، والقفز للمركز الثالث مجددًا من أجل الاستمرار في المنافسة نحو الصدارة، ويدرك عناصر النصر أن الخسارة أو التعادل لن تخدم الفريق مطلقًا.

في المقابل يسعى الخليج إلى الهروب من المركز الـ13 والتواجد في المناطق الدافئة.

الوحدة – الفيصلي:
لقاء عنوانه: "الهروب من ذيل القائمة" مهما كلف الأمر لكلا الفريقين؛ حيث يواجه الوحدة متذيل ترتيب الدوري فريق الوحدة نظيره الفيصلي الذي يأتي في الترتيب 12، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يساند فرسانَ مكة جمهورٌ عاشق، يأمل أن لا يفرط الفريق في النقاط الثلاث التي قد تزيحه "مؤقتًا" عن منطقة الخطر، ويدفع مدربه بالعناصر الأجنبية الثلاثة في هذا اللقاء من أجل حسم الموقعة مبكرًا.

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الفيصلي أمل الفرسان للهروب من الأخير ولقاء الجريحين يجمع النصر والخليج
سبق

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة 17 من دوري جميل بمواجهتين حاسمة ومثيرة، ورحلة البحث عن النقاط الثلاث وعدم التفريط فيها هو شعار المواجهتين.

الخليج- النصر:
تجمع المباراة الأولى الخليج والنصر على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل النصر اللقاء وعينه على النقاط الثلاث مع مدربه الجديد الكرواتي "براجا" في أول لقاء له مع الفريق الأصفر، والقفز للمركز الثالث مجددًا من أجل الاستمرار في المنافسة نحو الصدارة، ويدرك عناصر النصر أن الخسارة أو التعادل لن تخدم الفريق مطلقًا.

في المقابل يسعى الخليج إلى الهروب من المركز الـ13 والتواجد في المناطق الدافئة.

الوحدة – الفيصلي:
لقاء عنوانه: "الهروب من ذيل القائمة" مهما كلف الأمر لكلا الفريقين؛ حيث يواجه الوحدة متذيل ترتيب الدوري فريق الوحدة نظيره الفيصلي الذي يأتي في الترتيب 12، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يساند فرسانَ مكة جمهورٌ عاشق، يأمل أن لا يفرط الفريق في النقاط الثلاث التي قد تزيحه "مؤقتًا" عن منطقة الخطر، ويدفع مدربه بالعناصر الأجنبية الثلاثة في هذا اللقاء من أجل حسم الموقعة مبكرًا.

04 فبراير 2017 - 7 جمادى الأول 1438
01:56 AM
في ختام الجولة 17 من دوري جميل

الفيصلي أمل الفرسان للهروب من الأخير ولقاء الجريحين يجمع النصر والخليج

A A A
أحمد سرور - الرياض
3
1,377

تُختتم اليوم السبت منافسات الجولة 17 من دوري جميل بمواجهتين حاسمة ومثيرة، ورحلة البحث عن النقاط الثلاث وعدم التفريط فيها هو شعار المواجهتين.

الخليج- النصر:
تجمع المباراة الأولى الخليج والنصر على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، يدخل النصر اللقاء وعينه على النقاط الثلاث مع مدربه الجديد الكرواتي "براجا" في أول لقاء له مع الفريق الأصفر، والقفز للمركز الثالث مجددًا من أجل الاستمرار في المنافسة نحو الصدارة، ويدرك عناصر النصر أن الخسارة أو التعادل لن تخدم الفريق مطلقًا.

في المقابل يسعى الخليج إلى الهروب من المركز الـ13 والتواجد في المناطق الدافئة.

الوحدة – الفيصلي:
لقاء عنوانه: "الهروب من ذيل القائمة" مهما كلف الأمر لكلا الفريقين؛ حيث يواجه الوحدة متذيل ترتيب الدوري فريق الوحدة نظيره الفيصلي الذي يأتي في الترتيب 12، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

يساند فرسانَ مكة جمهورٌ عاشق، يأمل أن لا يفرط الفريق في النقاط الثلاث التي قد تزيحه "مؤقتًا" عن منطقة الخطر، ويدفع مدربه بالعناصر الأجنبية الثلاثة في هذا اللقاء من أجل حسم الموقعة مبكرًا.

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